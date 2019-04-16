匈牙利民众参加"生者前行"游行纪念大屠杀遇难者

数以千计匈牙利民众14日在首都布达佩斯参加“生者前行”年度游行，纪念第二次世界大战期间犹太人大屠杀遇难者，包括因救助犹太儿童而遇害的英国教师简·海宁。

【不满排外情绪】

英国籍牧师阿伦·史蒂文斯告诉路透社记者，当天游行纪念海宁这样的外国人，旨在提醒民众“不要安于现状”，勇敢抗议偏见、排外和蓄意制造恐慌的言行。

“我们同样需要挺身发声，捍卫那些可能成为偏见受害者的人。”

史蒂文斯说，他注意到，一些匈牙利人如今释放和传播排外情绪，与75年前针对犹太人的言论有“相同之处”。

1944年3月，纳粹德国占领匈牙利，傀儡政府成为屠杀犹太人的帮凶。据以色列亚德瓦希姆大屠杀纪念馆数据，大约56.5万名匈牙利犹太人遇害，其中大部分人1944年5月至7月被运往纳粹德国设在波兰的奥斯威辛集中营。

匈牙利总统阿戴尔·亚诺什2014年在1月27日“国际大屠杀纪念日”前夕发表声明，承认二战期间匈牙利当局曾经帮助纳粹德国屠杀犹太人。他说，匈牙利人决不与“任何在20世纪历史上以匈牙利国家名义犯下无法弥补罪行的同胞同流合污”。

【怀念救人教师】

史蒂文斯是海宁的苏格兰老乡。后者1897年在当地一个贫苦农民家庭出生，1932年迁居匈牙利，在一所教会女校任职。1939年9月，二战爆发，邻国的犹太难民涌入匈牙利，她着手接收犹太孤儿。

匈牙利1940年11月加入法西斯轴心国同盟。1944年3月，海宁成为留校的唯一英国人。她的人物传记作者玛丽·米勒说，海宁说过，“学生们如果好的时候需要我，糟糕的时候会更需要我”。她所在学校收留将近400名犹太女童。

海宁当年的学生、匈牙利籍大屠杀幸存者阿格奈什·罗什塔什现年83岁，记得从1944年4月5日开始，傀儡政府强迫他们佩戴显示犹太人身份的黄色大卫之星标志。随着匈牙利反犹情绪见长，学校开始集中讲授一些能够帮助孩子们逃难的课程。

海宁同月在学校遭盖世太保、即纳粹德国秘密警察逮捕，罪名是“从事政治和间谍活动”。她拒绝认罪。

罗什塔什说，被捕那天，“海宁小姐把大家召集在一起。她和我们都哭了。”另一名学生回忆，海宁告诉孩子们“别担心，午餐前我会回来”。盖世太保带走她不到半个小时，其他教师着手给学生整理行李，逐个送回父母身边。

两个月后，海宁在奥斯威辛集中营遇害，时年47岁。（赵曼君）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)