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巴黎圣母院突发大火塔尖坍塌 马克龙抵达现场 

2019年04月16日07:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  据法新社报道，法国巴黎圣母院在15日晚约18点50分左右突然发生大火，随后巴黎消防及救护人员立即出动。由于火势迅猛、晚间有风，正在装修的教堂屋顶上的一座塔尖已在大火中坍塌。原本当晚将发表全国政策讲话的法国总统马克龙已取消讲话，携夫人赶赴火灾现场。

 巴黎市政府已下令封锁巴黎圣母院所在的西堤岛，并要求市民给消防及警方让路。一个用于接待西堤岛附近民众的中心也已向市民开放。除了大火导致巴黎圣母院屋顶的一座塔尖坍塌外，火势现已蔓延至圣母院正面的左侧塔楼，而塔楼后面圣母院内的大火仍在继续燃烧。有消息称，此次火灾可能与近期圣母院屋顶的翻修工程有关。法国内政部门指出，有超过400名消防员在现场进行灭火作业。（老任）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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