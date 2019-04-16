美欧自贸谈判未启即遭“逆风”(环球热点)

2018年7月25日，美国总统特朗普（左二）在华盛顿会见欧盟委员会主席容克（左一）。

新华社/法新社

近日，围绕贸易问题，美欧开始新一轮“互相伤害”。综合多家外媒消息，继美国表态将对价值110亿美元的欧盟产品加征关税后，欧盟委员会正寻求对价值120亿美元的美国出口产品征收惩罚性关税，预计4月17日将公布这份关税清单。

值得注意的是，当前正值美欧自贸谈判向前推进的关键阶段。据美国新闻网站“政治”此前消息，欧盟各国大使就授权欧盟委员会启动谈判达成“原则上的协议”。欧盟同意在不进行任何讨论的情况下，于4月15日批准这项协议。专家分析指出，美欧关键分歧未解，这场自贸谈判前景难料。

矛盾发酵

连日来，美欧互相指责，矛头直指对方对飞机制造商的补贴。

据《纽约时报》报道，当地时间4月8日，美国贸易代表办公室公布了一份拟加征关税的欧盟产品清单，涵盖空客飞机到名牌奶酪等品类，并指出110亿美元正是欧盟违规补贴空客公司对美国航空业造成的损失额度。次日，美国总统特朗普在社交平台上发文称：“欧盟多年来在贸易上占美国的便宜，很快就将停止。”

对此，欧盟的报复措施来得很快。英国《金融时报》13日报道称，欧盟委员会正寻求对价值120亿美元的美国出口产品征收惩罚性关税，以报复美方未能遵守停止向波音公司提供补贴的世贸组织初裁。法国财长勒梅尔警告说：“如果我们再受到毫无道理的来自美国的制裁，欧洲将准备以团结一致的方式做出回应。”

自2004年10月起，美欧从起诉对方“非法”补贴，到起诉对方“不遵守裁决”，再到如今互抛报复性关税，双方围绕飞机制造商的补贴纠纷已经成为一场“拉锯战”。去年5月，世贸组织裁定欧盟仍存在对空客的违规补贴行为。今年3月，世贸组织认定，美方仍以减税方式每年向波音提供大约1亿美元违规补贴。

此次“波音与空客之争”并非偶然，而是美欧贸易争端的又一轮发酵。

2018年5月，美国宣布对欧盟征收25%的钢铁关税，征收10%的铝关税。作为报复，欧盟对总额28亿欧元（约合32.4亿美元）美国商品征收25%的关税。7月，特朗普与欧盟委员会主席容克就暂缓新关税以及进行贸易磋商达成共识。

然而，在大半年的“停战期”里，美欧贸易谈判并没有取得任何实质性进展。而双方此番借关税“斗法”，将看似沉寂、实则暗流涌动的贸易争端再次摆上台面。

借题发挥

美国借“补贴”发难，醉翁之意不在酒。对此，中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯向本报记者分析，美国意在借增加关税这一实质性的举动，向欧盟释放警告信号，以敦促欧盟尽快启动和美国的“三零”（零关税、零非关税壁垒和零补贴）自贸谈判。

英国《金融时报》援引相关分析称，美欧此番因飞机补贴针锋相对，“可能会加剧更广泛的跨大西洋贸易紧张局势”。该报道进一步指出，美国一直以欧洲钢铝产品为加征关税的目标，并多次威胁要打击欧洲汽车行业。“这些举动将引发一场超越世贸组织框架的贸易战”。

“当前美国在对外贸易中奉行‘美国优先’政策，基于自身经济利益和国内选举政治需要，不断挑起并升级与主要贸易伙伴的贸易战。”北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时说，在美欧贸易争端中，美国的主要诉求是减少贸易赤字及保护一些遭受进口产品冲击的行业。

赵柯分析说，当前，美欧贸易争端可以概括为“逆差”、“补贴”和“标准”三方面。具体来说，美国认为欧盟的市场开放度低于自身，由此造成了美国对欧盟的贸易逆差，这一观点的“调门”在近两年不断提高。此外，美欧在产品补贴上纠纷未解，双方奉行不同的行业安全标准，导致贸易争端时有发生。“美国把美欧贸易分歧片面归纳为‘欧洲占美国的便宜’，缺乏通过谈判回应各自关切的耐心，而更愿意以关税手段施压，迫使欧盟让步。”

埋下隐患

随着欧盟委员会获得谈判授权，美欧自贸谈判启动在即，然而美国用关税大棒“极限施压”。彭博社的评论指出，“特朗普政府发出的征税威胁可能会使美欧贸易谈判更加困难。”美国亚洲协会副主席、前贸易谈判代表温迪·卡特勒也悲观地预测：“我们仍处在与去年相同的‘关税世界’中，这里充满了风险与不确定性。”

在美国有线电视新闻网（CNN）看来，美欧贸易谈判存在一定困难。美欧在是否应该将农业纳入贸易谈判的问题上已经存在分歧。“美国坚持认为，如果欧洲想要达成协议，就必须包括农业。欧盟官员则表示，农业问题从未提上议程。”赵柯认为：“美欧双方对谈判涵盖范围的解读不同，这是目前的最大障碍。”正如CNN所说，“这一分歧可能使谈判在开始之前就破裂。”

此外，据CNN分析，法国作为欧盟主要成员国，对美欧谈判的态度并不积极。法国总统马克龙曾表示，贸易协议中只有一方遵守《巴黎气候协定》的环境标准是不公平的。“法国不能阻止欧盟与美国开始贸易谈判，但它可以影响结果。所有欧盟成员国都必须签署欧盟谈判达成的贸易协议”。

王勇指出，总体来说，欧洲支持多边主义和以联合国为核心的国际体系，维护全球治理的现有框架；而美国则奉行单边主义理念，对国际合作持怀疑态度。此外，欧盟虽有共同贸易政策，但内部达成统一意见也有难度。这些因素为谈判带来不确定性。

“贸易谈判的前景并不会令每个人都满意。”美国新闻网站“政治”称，“但目前启动谈判将有助于稳定布鲁塞尔和华盛顿之间紧张的经济关系。”欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·郎格也表示：“谈判只是降低跨大西洋贸易紧张局势的一种手段。”

“贸易争端不断升级将影响跨大西洋关系的稳定，影响美欧在国际问题上的协调合作。双方最终还是会找到一个妥协点，但可能需要花费比较长的时间。”王勇说。

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