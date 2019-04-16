这些“地标”，中国建造(一带一路共赢故事 ③)

在中国铁建莫斯科地铁项目工地上，中方员工现场指挥。

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巴西美丽山特高压送出一期工程伊斯特雷都换流站。

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中企承建的斯里兰卡南部铁路延长线一期项目。

新华社记者 郭 磊摄

中国建筑埃及新首都CBD标志塔项目建设现场。

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老挝南欧江六级电站。

（新华社发）

肯尼亚蒙内铁路、希腊比雷埃夫斯港、中巴经济走廊“两大”公路……随着“一带一路”倡议的提出，一批中国工程建筑企业奔赴海外，这些醒目的“地标”工程设施，成为“一带一路”从理念走向现实最直接的观感。中央银行新总部大楼印在了科威特纸币上；凯乐塔水电站登上几内亚新发行的纸币……一些国家采用这些特殊的铭记方式，表达对中国建造的认可。

在“一带一路”越来越繁荣的“百花园”中，大批中企参建的铁路、公路、港口、大桥和工业园区还在破土动工，即将开花结果。面对完全不同的自然和人文环境、极具挑战性的技术要求、来自全球的竞争者，中国建造者是如何用智慧和汗水来“浇灌”一个个不同凡响的“地标”级建筑项目、赢得了驻在国民众频频点赞？

埃及新行政首都CBD项目

打造中国建筑海外总承包和建筑科技的里程碑

当地时间2019年2月26日23时30分，历经38小时连续作业，中国建筑集团有限公司承建的“非洲第一高楼”——埃及新行政首都中央商务区标志塔主楼1.85万立方米混凝土基础底板浇筑完成。

这座高385.8米的标志塔是中国建筑埃及新行政首都中央商务区（CBD）项目的一部分，更是这个包含20个高层建筑单体及配套市政工程、合同金额近30亿美元项目中的焦点。底板开盘浇筑当天上午，埃及总理亲赴项目现场。

这样的任务，中国建筑是怎样完成的？

连续施工的38个小时，中建埃及新行政首都CBD标志塔项目总工程师田伟一直坚守在施工一线，没有合眼。“我和项目经理都在作业面上巡查，不敢有任何疏忽。”田伟对本报记者解释说，底板浇筑是高层建筑施工的关键环节，在浇筑过程中，必须保证混凝土连续和稳定供应，不能出现间断，否则混凝土会出现冷缝，而这是坚决不允许出现的质量事故。

为了底板浇筑顺利实施，田伟和团队要确保资源供应和技术方案同时到位，这并不轻松。

田伟告诉记者，当地混凝土搅拌站的特点是小而散，供应能力普遍较小，这就要求中建在当地迅速整合资源。为此，施工前3个多月，中建埃及分公司就展开调研，最终选定7家搅拌站13条生产线供应混凝土。在筏板浇筑期间，更是每条生产线都有管理人员24小时驻场工作。

中国建筑还自主研发了沙漠气候下耐久性、自密实混凝土，通过实体模拟试验得到最佳温控效果。同时，中国建筑首次把国内的溜槽技术带到埃及，与泵送技术有机结合，大大提升浇筑施工效率。

“按照当地的经验，预计1.85万立方米这么大规模的浇筑得花上三天三夜，而我们中国团队在38小时完成了。”田伟说。

最终，这项施工创造了中东地区和非洲建筑史上浇筑超大基础底板的最快纪录，也创下建筑工程大体积基础底板混凝土浇筑方量的非洲之最。

或许有人好奇，为什么埃及新行政首都CBD这样的大项目选择了中国公司？

“这主要源自中国建筑良好的品牌形象。中国建筑承建了中国90%以上、全世界60%的高层建筑，这些遍布世界的建筑竖起了中国建造的品牌。”田伟说。

简单的“品牌”二字背后，是中国建筑团队对方案一次次的调整、优化和技术突破。标志塔项目前期，田伟和团队快速拿出了核心筒布局调整、梁板体系调整、计算参数调整、筏板优化、钢梁选型等18项设计优化措施。经多方论证，这些举措绝大多数付诸实施，不仅提升了工程品质，加快了工期进度，而且为业主节省了上千万美元的成本。

目前，埃及新行政首都中央商务区其它项目的桩基也在紧张施工中，整个中央商务区项目高峰期单日最大混凝土浇筑量达到1.4万立方米，商务区20个子项目建设全面提速。

“我们期望通过埃及新行政首都CBD这个项目，打造中国建筑海外总承包和建筑科技的里程碑。”田伟说。

莫斯科地铁项目

外方工程部长心甘情愿输掉两杯啤酒

“中国铁路人有两个梦想，一是到伦敦建铁路，二是到莫斯科修地铁。”中国铁建莫斯科地铁项目工程技术部部长陈振成这样说道。

2017年1月24日，中国铁建股份有限公司中标莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目，成为中国首个欧洲地铁项目，也是俄罗斯第一次在地铁施工领域引进中国公司。

这个“第一”对中国团队有着特殊的意义。1956年，新中国的地铁版图还是一片空白，中国邀请苏联专家指导规划了新中国的第一条地铁——北京地铁一号线。60多年后，承载着几代中国人的梦想，中国团队第一次来到莫斯科施工。

项目中标后，陈振成就成为首批赴俄的员工之一。他们不仅带着中国技术，也带着中国管理、中国设备走出国门，建设这一包含3座地下车站、4个区间共9条盾构隧道，盾构区间线路全长4.6公里的莫斯科市重点工程。

在俄罗斯市场有着经验丰富的竞争对手，初次进入莫斯科，面临不同的建筑规范、施工工艺和气候条件，中国团队压力不小。

让陈振成印象深刻的是一个“两杯啤酒”的约定。

莫斯科从10月底就进入冬天，很多俄籍工程师对中国盾构机能否在极寒气候里正常工作十分忧虑，有8年地铁隧道施工经验的工程部俄籍部长弗拉基米尔也是如此。中国的盾构机会不会也出现问题？

“中国铁建为莫斯科地铁准备了5台盾构机，研发的时候就意识到最大的难点就是极寒作业环境。中国铁建专门开发可耐-30℃低温的驱动系统，整机关键部件均采用耐低温材料制作，另外还增加了诸多辅助措施，如耐低温选型设计、保温、加热等功能，完全适应俄罗斯的特殊施工环境。”陈振成说。

空口难以服人。“如果这个冬天，我们的盾构机不出现你说的问题，你请我喝啤酒。”陈振成这样提议。在随后的施工中，不仅没出问题，中方团队还在盾构机掘进工作中创造了俄罗斯施工最快纪录。项目进度、安全、质量以及文明施工等各项指标在全线71公里、31座在建车站中遥遥领先，莫斯科有关负责人在施工企业大会上发出“向中国铁建学习”的号召。弗拉基米尔心甘情愿输掉了两杯啤酒。

对俄罗斯建筑规范不熟悉，加上语言障碍，中俄团队沟通困难； 因焊接工艺要求与国内差异大，工效难以发挥，遭受对中国企业地铁施工能力的质疑……海外项目面临许多意想不到的困难，但中国团队一一克服了。不仅如此，团队设计别具匠心，在莫斯科地铁米丘林站，未来还将呈现梅花、云纹、团寿、八仙纹等醒目的中国元素。

基于工程进展中各方面的优秀表现，去年底，中国铁建莫斯科地铁项目团队成功争取到从设计起点到诺瓦托洛夫大街站盾构区间的增项工程，盾构区间线路总长增加至6.2公里。今年2月，中国铁建与莫斯科工程设计院正式签署莫斯科地铁第三换乘环线东段大盾构项目合同，中国企业将首次在海外建设大直径地铁盾构工程。此外，车里雅宾斯克、叶卡捷琳堡等州（市）地铁业主和当地工矿企业也纷纷向中国铁建伸出合作的橄榄枝。

“我们正在以莫斯科为起点，将中国地铁打造成中国一张靓丽的新名片。”陈振成说。

巴西水电站项目

赶上特高压大发展，时代成就中国工程师

在巴西，中国国家电网公司的美丽山水电特高压直流送出二期项目正进入建设的冲刺阶段。

这一途经巴西5州78城的项目线路全长超过2500公里，是目前世界上距离最长的±800kV特高压直流输电工程，也是国家电网在海外首个独立投资、建设和运行的特高压直流输电工程项目。

巴西80%用电负荷分布在南部和东南部发达地区，而电源中心则位于巴西北部水力资源最为丰富的亚马逊河流域，南北跨度超过2000公里。在电力负荷快速增加的背景下，巴西需要一条“电力高速路”进行电力传输。项目最终选择了中国国家电网公司。

这对中企来说，同样是重任在肩。

国家电网巴西控股公司董事长蔡鸿贤说：“巴西是电力大国。始建于1975年的伊泰普水电站是当时世界上最大的水电站，吸引了众多国家的电力行业人士前来学习，其中包括中国。巴西也是建成世界上运行最高电压等级交直流并联电网的国家，所以巴西同行不仅值得尊敬，也可以说是我们的老师。而中国特高压技术则是实现了国际电力传输领域的弯道超车。”

蔡鸿贤介绍，特高压不仅具有单位容量建设和维护成本低、电网可靠性与可用率高的特点，关键是美丽山水电站位于亚马逊热带雨林深处，有近1/3的线路要穿过雨林地带。如果按照±600千伏直流输电技术，长距离传输电力损耗也相应增加6%左右。正是特高压的技术经济优势，最终促成中国特高压技术在巴西落地应用。

许多在中国较为成熟的技术经验，也充分运用到美丽山二期项目中。国家电网巴西控股公司美丽山二期项目公司换流站处现场经理张宗鑫说，美丽山二期项目的建设特点是设计标准高、设备冗余度大、施工工艺标准严。比如在设计冗余方面，充分考虑到巴西亚马逊地区雨季长、雨量大的环境，基于中国四川地区工程实施经验，结合巴西特点，采用适用该地区的外绝缘设计。

据了解，美丽山二期项目总动态投资约为95亿雷亚尔（约合180亿元人民币），随着国家电网有限公司投资的逐步落地，将积极带动巴西当地电源、电工装备和原材料供应等上下游产业，为巴西当地1.6万人创造直接就业机会，带动餐饮等行业创造4万到5万个间接就业岗位，并在项目建设期内贡献22亿雷亚尔的税收。

“我们这一代有幸赶上中国特高压大发展的时代，是这个时代成就了中国的工程师。”“85后”张宗鑫说。

(责编：岳弘彬、曹昆)