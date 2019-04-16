中埃两大学签署建立埃及中医医院协议

新华社开罗4月14日电 （记者吴丹妮、朱瑛琪）上海交通大学健康管理与服务创新中心与埃及中国大学14日在开罗签署协议，双方将共同建立埃及中医医院。

双方是在国际中医药与功能医学会议上签署这一协议的。

上海交通大学健康管理与服务创新中心主任鲍勇在接受新华社记者采访时说，未来双方将为培养埃及中医药人才共同努力，不仅会邀请埃及医疗人员到中国学习交流，还将在埃及中国大学等学校开设相关课程并派遣中国专家进行授课。

埃及中国大学校长、埃及前高等教育部部长阿什拉夫·希哈表示，中国在医学领域已取得巨大成就，中国传统医学蕴含着独特的治疗理念，将中医药优势融入埃及医学体系是一个双赢的举措。

此次国际中医药与功能医学会议为期两天，由埃及卫生部、上海交通大学健康管理与服务创新中心和埃及中国大学共同主办，内容包括中医药与功能医学专题报告、传统中医与西医研讨以及参观埃及中国大学中医项目等。

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