“过十字路口的时候一定要遵守红绿灯规则。德国的司机驾驶汽车过路口不减速，请注意安全。”如今，无论是网上的旅游攻略，还是旅行社的地接导游，都会叮嘱赴德游客牢记这点。

这也是很多外国人刚开始在德国开车时最不适应的地方。一位记者同行回忆说，在驾校学车的时候，曾经多次因为在十字路口减速被教练批评。原因是在十字路口突然减速是十分危险的事情，有可能会导致后车追尾。

“只要大家都遵守规则，就不会发生事故。”驾校教练丹尼尔对本报记者说。

汽车和高速公路都诞生于德国。如今，德国每千人拥有汽车572辆，是全世界人均汽车保有量最高的国家之一。但德国每10万人中因交通事故而死亡的仅为4.3人，是全球交通事故死亡率最低的国家之一。

为了加强交通安全，德国除了改善基础设施，提升汽车技术外，更在实践中逐步摸索出一整套严苛但实用的制度体系，特别是强调对驾车安全和规则意识的重视。这首先体现在驾驶资格的准入标准上。在德国获取驾驶执照的过程非常艰难，常常需要耗时数月。

在驾校学习首先要接受急救培训，课程由专门的培训机构开展。“请大家注意，一定不要将头伸进事故车辆内。车辆一旦突然移动或是安全气囊弹出，将对你构成致命危险。”“救人之前，首先要把车钥匙拔掉，拉起手刹。”在长达7个小时的课程里，急救课教师米沙模拟了各种交通事故现场，教大家如何将昏迷的司机移出汽车，如何处置外伤和骨折，如何进行人工呼吸等。米沙说，在德国人看来，“交通安全意识比驾驶技术更重要”。

“先行权”是理解德国交规的核心。在没有红绿灯的路口，车辆应该按什么次序通行？有先行权标志的情况下，看到行人该如何处理？两道并一道时，车辆如何安排并道次序？这些问题，均来自于德国交规考试的考题库。在德国多达1000道问题的交规考题库里，涉及先行权的问题数量多，分值权重也最高，错两题就无法通过。“先行权”也是道路考试的考察重点。如果考试中在先行权上犯了错，那就只能补考。

德国道路法规对交通违章的惩戒力度也很大。德国驾照采用积分制，总分有8分。违章扣满4分时，会收到警告信和罚款，需要参加交规培训班才能消除扣分；扣6分时需强制参加培训班，且扣分无法消除；扣8分则直接吊销驾照。德国对驾照扣分的保留时间也很长，扣1分的违章记录保留30个月，扣2分的保留60个月，扣3分的保留120个月，违章的成本倍增。

对于德国的交通法规也不乏争议，高速公路的限速问题就是其中之一。德国是世界上为数不多对高速公路不限速的国家。强大的汽车工业企业和组织是有力的游说者。民调机构的最新调查显示，52%的受访者认为，应将最高时速设在120-140公里，46%的受访者则反对设置限速。支持限速的人认为，限速更加安全和环保，反对者则认为，德国高速公路的事故率远低于一般道路，不限速并没有提升危险。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 18 版）

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