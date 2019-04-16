乌干达天唐工业园内的钢材厂，当地工人正在车间内工作。

本报记者 吕 强摄

■撒哈拉以南非洲地区主要经济体增长弱于预期，但增长潜力较大。

■非资源密集型国家自2013年以来一直保持6%以上的增长率。

■长期的资本投资有助于满足基础设施建设需求，深化资本市场发展，进一步促进区域内经济贸易增长。

根据世界银行最新一期的《全球经济展望》报告预计，2019年撒哈拉以南非洲地区经济增速为3.4%，较2018年提高了0.7个百分点。这一增长势头主要得益于相关国家政策不确定性有所减弱、地区主要经济体投资增加以及非资源密集型国家持续强劲增长。在世界经济疲软的背景下，撒哈拉以南非洲将成为今年全球经济增速最快的地区之一。

地区主要经济体增长弱于预期

南非、尼日利亚和安哥拉是撒哈拉以南非洲的三大主要经济体。2018年，这三大经济体表现疲软，导致了整个地区的经济增长缓慢。其中，南非经济2018年受内需不振、失业率高、家庭信贷扩张缓慢等因素影响，仅增长了0.9%，今年预计加快至1.3%。尼日利亚石油产量下降，非石油相关经济活动因消费需求低迷而受挫。此外，为遏制通胀，尼日利亚央行维持14%的高基准利率。2018年尼日利亚经济增长率仅为1.9%，今年预计加快至2.2%。该地区第二大石油出口国安哥拉，由于油田老化和外国投资不足，石油产量萎缩，2018年经济增长率为负1.8％，2019年有望反弹，实现2.9%的经济增长。

国际货币基金组织相关人士认为，地区主要经济体增长虽然低于预期，但增长潜力较大。南非总统拉马福萨就职以来，实施了一系列招商引资、刺激经济的措施，使南非经济在2018年下半年逐渐走出技术性衰退，预计2019年增长势头将延续。对尼日利亚经济而言，原油价格上涨和尼日尔河三角洲地区的相对和平局势创造了有利的外部条件。

南非经济学家奥尔特曼在接受本报记者采访时认为，南非、尼日利亚和安哥拉的经济增长仍具有较大潜力。除去这3个国家，撒哈拉以南非洲的总体增长率在2019年将突破5.5％，并有望保持这一增长速度。他说：“整体而言，非洲经济将保持增长势头。这一前景令人振奋。”

非资源密集型国家展现经济活力

国际货币基金组织发布报告预测，在2018年至2023年之间，非洲将是世界上经济增速最快的洲。非资源密集型国家自2013年以来一直保持6%以上的增长率，而且受基础设施投资、服务业发展和农业生产恢复的支撑，经济增长将保持稳定。这些国家的经济增长将对非洲经济增长起到拉动作用。

世界银行预计，2019年，埃塞俄比亚将成为非洲经济增长最快的国家，经济增速将达到8.8%。卢旺达、科特迪瓦、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔紧随其后，分别在6.6%至7.8%之间。

路透社指出，非洲大陆自贸区成立、中小企业快速发展、工业转型升级等，将为非洲经济带来更多活力，非洲作为“希望的大陆”将继续受到青睐。

法国《非洲报告》杂志表示，在全球多数地区人口老龄化的情况下，非洲不断增长的年轻人口构成了一个充满活力的市场。这些年轻人口也是发展劳动密集型产业的最大潜力之一。许多非洲国家员工的时薪远远低于欧美国家，这有助于吸引更多外国公司投资。

世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉表示，来自中国的投资对非洲经济的快速增长起到了促进作用。中国对非投资涉及领域广泛，符合非洲发展需求，合作前景广阔。

非洲经济发展需要更多长期投资

在总体向好的前景下，撒哈拉以南非洲经济增长也面临一些挑战。全球经济增速放缓和贸易问题可能导致的商品价格下跌，以及对非洲出口需求下降、长期的资本投资不足等也将对非洲经济增长带来不利影响。

从外部环境来看，贸易保护主义抬头导致全球经济增长放缓，美元进一步升值及全球金融环境趋紧可能抑制资本流入新兴市场经济体。从地区内部来看，美国智库布鲁金斯学会称，非洲的长期融资问题尚未得到根本解决。

南非标准银行集团经济学家倪杰瑞在接受本报记者采访时表示，非洲一些增长较快的经济体过度依靠扩大公共支出，经济增长缺乏可持续性。此外，由于非洲地区人口增长率较高，经济增长需要长期稳定在一定水平，才能为创造足够就业和减贫提供有利条件。

国际货币基金组织建议，非洲国家需要进行更大力度的财政整顿，推进结构性改革，适时推动出口产品多元化，提高劳动者技能，改善投资信贷环境等。

《非洲报告》评论指出，“非洲大陆充满机遇。”它拥有巨大的人口红利，丰富的自然资源，许多行业都拥有进一步开发的巨大潜力。本地区国家在推动经济发展方面已经取得长足进步，但仍需继续努力。长期的资本投资有助于满足基础设施建设需求，深化资本市场发展，进一步促进区域内经济贸易增长。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 18 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)