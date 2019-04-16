和平需要勇敢者去开创（环球走笔）

今年是埃及和以色列签订和平协议40周年。《埃及人报》日前一篇报道写道：“40年来，无论两国各自发展乃至地区局势如何变化，和平已经逐渐成为两国关系中的‘定量’。”以色列希伯来大学近日对500名以色列人展开问卷调查，其中82%的人认为，埃以和平协议对该国的安全和稳定至关重要。由此足以看出，和平是双方的民心所向，和平最符合两国的利益。

正如埃及《金字塔报》的文章所言：“置身于历史的语境中，方能认识到埃以和平协议对地区和世界的影响有多大。”1948年至1979年间，埃及和以色列曾经在四次中东战争中交战，均损失惨重。1979年3月26日，时任埃及总统萨达特和时任以色列总理贝京在华盛顿签署和平协议，结束了双方长达30多年的战争状态。此后，双方积极互动，冲破层层阻力，最终开启两国和平共存的新阶段。在当时的地区形势下，达成这样一纸协议，无疑需要巨大勇气。这段改写两个国家乃至地区命运的历史，因此被外界称为“勇敢者的和平”。

“如果你们想与我们在世界这部分土地上生活在一起，我诚挚地告诉你们，我们以全部和平安全来欢迎你们来到我们所有人中间。”萨达特1977年11月在以色列国会的演讲曾令无数人动容。“和平会带来阵痛，是的。和平需要牺牲，是的。但这都比战争所带来的伤亡要好得多。”贝京上世纪80年代初如此说。

透过埃以和平协议，人们应获得更深的感悟与启发。和平需要勇敢者去开创和争取，也需要勇敢者坚守和继承。只有长远的和平，最契合国家和民众的利益。萨达特、贝京以来的埃以领导人对两国和平共存的坚持，之所以赢得民心，正因为这顺应了民众要和平、要发展的愿望。笔者在埃及和以色列采访时了解到，一个更加安定的周边环境，是和平协议给双方带来的最大红利。正是埃以的特殊关系，使埃及成为阿拉伯世界与以色列沟通不可或缺的角色，每当中东和谈受阻时总能看到埃及在穿梭斡旋。

“即使是死敌，也可以搁置分歧，为了更长远的共同利益而努力。但前提是，双方都有真正的善意和勇气。”有学者如此总结埃以和平协议带来的启示。当前，中东热点问题久拖难决，个别国家冲突不断，巴以局势再度面临不确定性增加的危险。要解决这些问题，背后的道理又何尝不是如此？

如今的中东，尤其需要铸剑为犁的勇敢者。

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 17 版）

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