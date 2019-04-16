乍得军队击毙63名“博科圣地”武装分子

据新华社雅温得4月15日电 恩贾梅纳消息：据乍得媒体15日报道，乍得军队于14日夜间至15日凌晨在该国边境靠近乍得湖的一处军事前哨附近击毙63名极端组织“博科圣地”武装分子。
报道援引乍得军方15日发布的公告说，武装分子在午夜前后发动袭击。7名乍得士兵在反击中身亡，另有10余名士兵受伤。
这是一个月内，乍得军队和“博科圣地”之间第二起规模较大的交火。3月21日夜间至22日凌晨，“博科圣地”袭击了同样位于乍得边境靠近乍得湖的一处军事基地，造成至少23名乍得士兵死亡，恐怖分子死伤人数不详。
当地媒体报道，新任乍得军队总参谋长塔希尔·艾尔达近日在实地考察反恐前线时表示，需紧急采取新的措施，遏制“博科圣地”势力。
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