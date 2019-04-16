过去几周，阿富汗反政府武装塔利班在多地加大了攻势，并且拒绝参加讨论阿富汗和解进程的大支尔格会议（大国民会议）。4月12日，塔利班宣布发起名为“胜利行动”的春季攻势。塔利班武装分子在东部加兹尼省首府加兹尼市袭击了一个安全检查站，造成2名警察死亡和1名警察受伤。舆论分析称，此举显示塔利班并未放缓进攻的步伐，阿富汗和平进程步履维艰。

上个月，美国政府代表团与塔利班代表进行了历时两周的第五轮谈判，双方在撤军和反恐问题上达成一定共识，但在全面停火以及阿富汗内部对话问题上仍然未能达成一致。美国阿富汗问题特使哈利勒扎德表示，华盛顿与塔利班组织之间的“马拉松式谈判”已步入正轨，但分析人士认为，阿富汗内部对话要远比国际层面谈判更具挑战性。当内部对话开始时，阿富汗和平进程才将进入最为复杂和艰难的阶段。

按照计划，塔利班和美方代表4月19日至21日将在卡塔尔首都多哈展开新一轮谈判，届时一支由阿富汗政党代表、独立人士和部落领袖等组成的代表团也将前往卡塔尔。不过，截至目前，塔利班仍拒绝与阿富汗政府直接对话。该组织4月10日发表声明反对阿富汗政府代表团参加和谈，并表示来自阿富汗政府人士仅可以个人身份参加谈判，其言论只能代表个人观点，不能代表政府立场。

阿富汗前副外长赫克马特·哈利勒·卡尔扎伊在美国《外交政策》杂志撰文称，塔利班依然拒绝与阿富汗政府直接对话，一方面在于该组织实际控制阿富汗不少地区，另一方面也因为该组织近来与美国和其他国家的频繁接触使其有了发声机会，而美国政府显露出撤军意向以来，塔利班的士气和信心也进一步增强。

客观上，由于安全形势和经济形势不断恶化，阿富汗政府已无力凭借自身能力与塔利班实现和平。美国阿富汗重建行动特别督察长办公室发布的报告显示，从2015年11月至2018年10月，阿富汗政府控制或影响的区域面积已下降超过18个百分点至54%，而双方之间争夺的区域面积则上升13个百分点至34%。2014年9月以来，约4.5万名阿富汗安全部队人员死亡。

有分析指出，阿富汗当前缺乏政治共识，不同政党在内部对话中的诉求各不相同，这一问题如不能得到妥善解决，阿富汗和平进程所面临的挑战将进一步增大。卡尔扎伊认为，能够广泛代表全体阿富汗人民利益的各方人士坐下来谈判，才是实现持久和平的唯一途径。他警告称，参与阿富汗内部对话的政治家和其他人士必须保持谨慎，避免将和平谈判变为政治零和游戏。

（本报伊斯兰堡4月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 17 版）

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