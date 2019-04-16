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德国官员：5G建设不会排除华为

2019年04月16日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社柏林4月15日电  德国联邦网络管理局局长约亨·霍曼日前接受媒体采访时表示，不会将中国企业华为排除在德国5G网络建设之外。

　　霍曼在接受英国《金融时报》采访时说：“联邦网络管理局的立场是，包括华为在内的任何网络设备供应商，都不应也不会被特别排除在外。”

　　关于针对华为的所谓“安全风险”担忧，霍曼明确表示，联邦网络管理局没有发现“任何不利于华为的具体迹象”，并且从未听说德国任何其他机构发现过任何可信的相关迹象。

　　德国政府日前正式启动5G频谱拍卖，多家欧洲电信运营商参与竞标。按规定，中标公司到2022年底时需要为德国98%的家庭提供5G网络服务，2024年底时5G服务覆盖主要公路和铁路路段。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月16日 17 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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