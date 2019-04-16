澳大利亚“反加密”法案遭质疑

澳大利亚信息产业界日前呼吁两个主要政党重新审视一项充满争议的“反加密”法案。这项去年底在澳大利亚众议院获得通过的法案，要求信息服务供应商为政府调查提供破解加密通信方面的技术支持，遭到国内外的长期反对和持续批评。业内人士认为，这项法案可能将带来广泛的负面影响，既让澳大利亚企业失去海外市场，也让国际企业对澳大利亚市场“敬而远之”。

被称为“反加密”法案的《电信和其他立法修正案（支持和访问）2018》目前尚未获得澳参议院通过，但因为赋予了澳大利亚政府3种要求信息科技企业提供技术支持的方式，引发社会广泛关注。根据该法案，执法机构与情报单位可以发布技术支持请求、技术支持通知及技术能力通知，要求相关企业提供技术开发细节等，或利用现有技术、开发新技术手段，帮助破解或监控端对端的加密通信。

简而言之，就是要求业界以政府需要的方式对其开放加密通信。据报道，澳大利亚政府之所以提出这项立法，是为了帮助打击恐怖活动和各类犯罪。推动立法的人认为，各种加密通信手段让调查机构变“聋”变“盲”了，必须予以解决。

尽管澳大利亚政府一再否认这一法案将为政府监控提供后门程序，但业界认为，破解加密通信与提供后门程序的效果类似，而且这项新的权力缺少监督，企业无力阻止政府机构设置后门，因为违反规定将面临高额罚款。此外，法案还规定了很宽泛的保密条款，未经授权公开政府的技术支持通知将被处以最高5年的监禁。

这项法案自提出以来就遭到多方反对。苹果、谷歌及微软等国际科技巨头纷纷指责该法案损害网络安全和用户隐私权。去年10月，苹果公司发布了一份长达7页的声明，批评这项立法削弱网络安全，并且因为缺乏监督可能被滥用。澳大利亚最大的科技公司之一艾特拉森公司联合创始人斯科特·法夸尔在多个场合批评这项法案，称政府正在制造混乱，损害就业机会。一些澳大利亚学者也认为，这项法案在透明度、监管制度以及滥用风险等方面都存在尚未解决的问题。

鉴于尚未走完法律程序，业界不断呼吁、游说澳大利亚政府修改该法案，以消除负面影响。在今年3月举行的澳大利亚安全加密会议上，与会代表再次公开批评这项法案。法夸尔说，该法案将令澳大利亚科技企业陷入困境，科技行业正在联合呼吁对其进行修改。因为失去海外合同，一些公司的高层正在公开谈论总部搬迁。

目前，一些国际企业正在“用脚投票”，以表示对这项法案的抗议。微软总裁兼首席法务官布拉德·史密斯不久前到澳大利亚参加一个论坛时说，这项法案正在驱使科技企业离开澳大利亚，“我到其他国家旅行时，听到公司和政府说‘我们不再愿意把数据放在澳大利亚’，所以他们要求我们在其他国家建立更多的数据中心”。

（本报堪培拉4月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 17 版）

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