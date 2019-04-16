利比亚局势动荡加剧（国际视点）

日前，在利比亚首都的黎波里，利比亚民族团结政府军队士兵在整理武器。

新华社发

■西方国家通过武力推翻卡扎菲政权，打破了利比亚固有的政治生态和经济稳定，种下了动荡、冲突和仇恨的种子，使利比亚陷入严重失序的深渊。

■从长远来看，在外部势力的干预之下，利比亚很难迎来真正的和平。利比亚问题只能通过政治对话和谈判和平解决，诉诸军事手段没有出路。

近日，地处北非的利比亚国内局势迅速恶化。控制利比亚东部的“国民军”4月4日起对首都的黎波里发起军事行动，与控制该城市的利比亚民族团结政府军队发生交战，截至15日，武装冲突仍在加剧，但已造成至少147人丧生、614人受伤，1.35万人被迫从交战区域撤离，局势有升级为全面内战的风险。

当地媒体分析称，2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势持续动荡，民众所期盼建立的和平富足国家似乎变得遥遥无期。

“当地的安全情况正变得越来越难以预测”

近段时间，利比亚战事再起。据卡塔尔半岛电视台日前报道，本月4日起，“国民军”从各个方向围攻的黎波里，声称将在48小时内从民族团结政府手中夺取首都控制权。这一举动遭到民族团结政府军队的顽强抵抗。目前战事胶着，双方都动用了包括战斗机和大炮在内的重型武器。

在此之前，双方的对峙已经持续很长一段时间。利比亚在卡扎菲下台之后一直处于分崩离析状态：两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

就在上月底，民族团结政府总理萨拉杰与哈夫塔尔还在阿联酋首都阿布扎比举行会晤，一致认为有必要举行全国大选，并采取措施以结束利比亚目前的状态。然而，时隔不到一个月，冲突爆发。“国民军”发言人米斯马利日前表示，眼下进攻的黎波里的军事行动，是由于民族团结政府没有兑现双方曾在阿联酋达成的协议，因此，“国民军”要采取行动。萨拉杰则指责“国民军”违反政治协议，他日前发表讲话表示，为了避免流血事件，他曾向哈夫塔尔做出让步，但结果对方却在“背后捅了一刀”。

连日来，“国民军”与民族团结政府的军队在的黎波里南部的“春天谷地”展开激战。民族团结政府军发言人称，他们发起了代号为“愤怒的火山”反击行动，以期一举击溃“国民军”的进攻。据当地媒体报道，由于战事愈演愈烈，利比亚首都“岌岌可危”，截至目前，已有1.35万人被迫撤离。

连日来，联合国呼吁并敦促各方立即停止军事行动，以缓和局势、避免爆发全面冲突。但截至目前，战斗仍在继续，的黎波里南部和西部市郊一带经常响起隆隆的枪炮声。

值得注意的是，西方媒体曝出了美国从利比亚撤军的消息。美国驻非洲军队最高司令官瓦尔德豪泽日前发布声明称，由于利比亚局势动荡加剧，一支为美国驻非洲司令部提供支持的美军分遣队暂时从该国撤出，以应对当地的安全状况。瓦尔德豪泽坦言，“利比亚当地的安全情况正变得越来越难以预测”。

“外部势力的干预使利比亚陷入了混乱”

事实上，类似的内部武装冲突在利比亚此起彼伏。2011年，美国联合多国以空袭政府军的方式支持利比亚反对派，强行推翻了卡扎菲政权。自那以后，利比亚局势陷入混乱。宗教、世俗、部族等势力纷争四起，武装割据，交战频发。2017年3月，由于利益冲突和对石油资源的争夺，利比亚局势进一步恶化。利比亚国民代表大会宣布民族团结政府为非法，利比亚由此陷入东西两大政治势力对峙、国家统一与政治和解停滞的僵局。

长期的内乱还诱发“伊斯兰国”等极端组织趁机坐大，在利比亚不断扩大势力。“伊斯兰国”还曾一度占领了利比亚北部地中海沿岸城市苏尔特，施行铁腕控制。目前，该组织仍在利比亚招募新人，扩大地盘。

中东媒体分析称，利比亚拥有丰富优质的石油和天然气资源，但优越的自然禀赋没能给本国民众带来富足安乐，却沦为西方大国角逐利益的竞技场。美国等西方国家的介入和博弈，是导致利比亚长期不稳定的重要因素。大国的背后角力推动各派围绕权力、利益的争夺不断加剧。

按照当初西方国家的设想，“后卡扎菲时代”的利比亚将遍吹“统一、自由、稳定、民主之风”，政府团结，社会稳定，民众安居乐业……然而，迥然相反的残酷现实却让西方国家始料不及。

面对如今的乱局，许多利比亚民众对所谓“革命”后的形势感到了失望与无奈。本报记者曾于去年前往利比亚采访，当时许多受访民众对记者表达了他们的失望情绪。的黎波里一家房产中介负责人法伍齐告诉记者，他当时参加了推翻卡扎菲政权的游行，理由是他心想打倒一个旧政权，会迎来一个更加关心民生疾苦的民主政权，但结果令人大失所望，他店里的生意远不如“革命”前。

埃及《消息报》援引埃及外长舒凯里的话称，自2011年推翻卡扎菲政权至今，利比亚一直处于“失控”状态，局势令人担忧，眼下的战乱是其政治力量失衡、权力分配不均的必然结果。日前到访埃及的俄罗斯外长拉夫罗夫直言不讳地表示，利比亚持续的危机是北约非法军事干预的直接后果，“外部势力的干预使利比亚陷入了混乱，成为区域不稳定的源头以及恐怖主义的温床”。

“中东在线”撰文称，西方国家通过武力推翻卡扎菲政权，打破了利比亚固有的政治生态和经济稳定，种下了动荡、冲突和仇恨的种子，使利比亚陷入严重失序的深渊。如今，利比亚被积压已久的矛盾交织释放，各派受相关国家和外部势力的支持，不同的利益诉求“众口难调”，导致各类冲突纷争不断。

埃及金字塔政治与战略研究中心利比亚问题专家阿格里在接受本报记者采访时表示，从长远来看，在外部势力的干预之下，利比亚很难迎来真正的和平。利比亚问题只能通过政治对话和谈判和平解决，诉诸军事手段没有出路。

（本报开罗4月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)