外交部驳美国国务卿挑拨中拉关系：不负责任、毫无道理

本报北京4月15日电 （记者肖新新）针对美国国务卿蓬佩奥对中国和中拉关系发表不友好言论，外交部发言人陆慷15日表示，中国给拉美国家带来的是机遇，中方强烈反对美方肆意诽谤、蓄意挑拨，相信拉美国家会作出正确判断。
陆慷说，中国和拉丁美洲国家开展合作秉持相互尊重、平等互利、合作共赢理念，聚焦共同发展，有力帮助了拉美国家经济发展和人民福祉的改善。事实证明，中国给拉美国家带来的是机遇。
“美国国务卿蓬佩奥对中国和中拉关系肆意诽谤、蓄意挑拨，不负责任、毫无道理，我们对此强烈反对。”他说。
陆慷表示，长期以来，美国把拉美视为自己的“后院”，动辄施压、威胁甚至颠覆别国政权。公道自在人心，谁是真朋友，谁是假朋友，是谁无视规则、散播混乱，相信拉美国家会作出正确判断。
“需要指出的是，一段时间以来，一些美国政客揣着同一个唱本，满世界污蔑中伤中国，到处煽风点火，挑拨离间，言行令人不齿。谎言就是谎言，说上一千遍还是谎言，蓬佩奥先生可以休矣！”陆慷说。
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