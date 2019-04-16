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外交部驳美国国务卿挑拨中拉关系：不负责任、毫无道理

2019年04月16日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月15日电  （记者肖新新）针对美国国务卿蓬佩奥对中国和中拉关系发表不友好言论，外交部发言人陆慷15日表示，中国给拉美国家带来的是机遇，中方强烈反对美方肆意诽谤、蓄意挑拨，相信拉美国家会作出正确判断。

　　陆慷说，中国和拉丁美洲国家开展合作秉持相互尊重、平等互利、合作共赢理念，聚焦共同发展，有力帮助了拉美国家经济发展和人民福祉的改善。事实证明，中国给拉美国家带来的是机遇。

　　“美国国务卿蓬佩奥对中国和中拉关系肆意诽谤、蓄意挑拨，不负责任、毫无道理，我们对此强烈反对。”他说。

　　陆慷表示，长期以来，美国把拉美视为自己的“后院”，动辄施压、威胁甚至颠覆别国政权。公道自在人心，谁是真朋友，谁是假朋友，是谁无视规则、散播混乱，相信拉美国家会作出正确判断。

　　“需要指出的是，一段时间以来，一些美国政客揣着同一个唱本，满世界污蔑中伤中国，到处煽风点火，挑拨离间，言行令人不齿。谎言就是谎言，说上一千遍还是谎言，蓬佩奥先生可以休矣！”陆慷说。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月16日 03 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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