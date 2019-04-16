伊朗成立首家中国研究中心

据新华社德黑兰4月14日电 （记者马骁、穆东）上海外国语大学和伊朗塔巴塔巴伊大学联合成立的中国研究中心14日在德黑兰举行揭牌仪式。这是伊朗成立的首家专门研究中国的机构。

揭牌仪式上，伊朗外交部副部长萨贾德普尔致辞说，伊中关系发展势头良好，发展对华关系对伊朗来说具有重要意义。

塔巴塔巴伊大学校长侯赛因·萨利米表示，两所大学保持着良好的合作关系，在塔巴塔巴伊大学成立伊朗首家中国研究中心具有里程碑意义。

德黑兰大学中国问题专家贝赫扎德·沙汉德赫1978年第一次到访北京，开始从事中国研究。他在发表演讲时说，“摸着石头过河”的改革开放非常务实，中国在40年的时间里实现了数亿人口脱贫，“这是个奇迹”。

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)