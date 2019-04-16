伊朗成立首家中国研究中心

据新华社德黑兰4月14日电 （记者马骁、穆东）上海外国语大学和伊朗塔巴塔巴伊大学联合成立的中国研究中心14日在德黑兰举行揭牌仪式。这是伊朗成立的首家专门研究中国的机构。
揭牌仪式上，伊朗外交部副部长萨贾德普尔致辞说，伊中关系发展势头良好，发展对华关系对伊朗来说具有重要意义。
塔巴塔巴伊大学校长侯赛因·萨利米表示，两所大学保持着良好的合作关系，在塔巴塔巴伊大学成立伊朗首家中国研究中心具有里程碑意义。
德黑兰大学中国问题专家贝赫扎德·沙汉德赫1978年第一次到访北京，开始从事中国研究。他在发表演讲时说，“摸着石头过河”的改革开放非常务实，中国在40年的时间里实现了数亿人口脱贫，“这是个奇迹”。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】