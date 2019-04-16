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伊朗成立首家中国研究中心

2019年04月16日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社德黑兰4月14日电  （记者马骁、穆东）上海外国语大学和伊朗塔巴塔巴伊大学联合成立的中国研究中心14日在德黑兰举行揭牌仪式。这是伊朗成立的首家专门研究中国的机构。

　　揭牌仪式上，伊朗外交部副部长萨贾德普尔致辞说，伊中关系发展势头良好，发展对华关系对伊朗来说具有重要意义。

　　塔巴塔巴伊大学校长侯赛因·萨利米表示，两所大学保持着良好的合作关系，在塔巴塔巴伊大学成立伊朗首家中国研究中心具有里程碑意义。

　　德黑兰大学中国问题专家贝赫扎德·沙汉德赫1978年第一次到访北京，开始从事中国研究。他在发表演讲时说，“摸着石头过河”的改革开放非常务实，中国在40年的时间里实现了数亿人口脱贫，“这是个奇迹”。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月16日 03 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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