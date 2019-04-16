“蒙内铁路等基础设施合作见证了肯中关系的快速发展，也是两国共建‘一带一路’的重要成果，为肯尼亚带来发展机遇。”肯尼亚交通与基础设施部长詹姆斯·马查里亚日前在接受本报记者采访时表示。

蒙内铁路连接肯尼亚首都内罗毕与港口城市蒙巴萨，是肯尼亚自独立以来最大的基础设施工程，也是“一带一路”倡议和中非“十大合作计划”的重要早期收获。截至今年3月，蒙内铁路累计发送旅客约264万人次，累计运输34.6万个标准箱。

马查里亚的办公室里摆放着两个火车模型，一个是中国高铁列车，一个是蒙内铁路列车。“基础设施建设对于发展中国家来说是最重要的任务之一，对经济发展非常关键。”马查里亚说：“蒙内铁路为肯尼亚带来的积极影响是显而易见的，它既缩短了沿线各城市的时空距离，为民众出行提供便利，同时也显著促进了贸易往来和货物运输，成为推动肯尼亚发展的重要力量。”

马查里亚表示，许多非洲国家元首专程来体验蒙内铁路列车。“我们被视为非洲基础设施建设的标杆和领头羊，这让我们非常自豪。”他说：“蒙内铁路建设不仅为当地创造了大量就业机会，还为我们培养了大批本地技术和管理人才，使我们能够自己运营铁路。这些工程师、技术员、驾驶员等都是肯中友好合作的见证者。”在他看来，蒙内铁路仅仅是一个起点，从蒙巴萨港运来的货物未来还有望运到乌干达、卢旺达、刚果（金）等国。“这是一个极具潜力的庞大市场，随着‘一带一路’建设的推进，这些国家未来可以通过铁路联通起来，从而吸引投资、建设工厂，这将为盘活区域经济注入强大动力。”

马查里亚参加了首届“一带一路”国际合作高峰论坛，对此感到非常荣幸。他表示，历史上，古丝绸之路给非洲东海岸带来繁荣的贸易；如今，“一带一路”建设正让整个非洲受益。

“肯尼亚正积极推动肯尼亚‘2030年愿景’与‘一带一路’倡议对接，肯中两国还在诸多新项目上开展合作，例如内马铁路（内罗毕—马拉巴）建设、中国企业承建的保障房项目等。”马查里亚表示：“我们正在延续成功的合作。肯尼亚需要来自中国的投资，我们与中国的合作是开放式的。实践证明，中国是值得长期合作的伙伴。”

（本报内罗毕电）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 03 版）

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