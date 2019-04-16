中国实践为全球发展贡献智慧（国际论坛）

担任埃塞俄比亚水利、灌溉和电力部国务部长期间，我曾两次访问中国，还特别造访了世界最大水力发电站三峡电站。2011年，埃塞俄比亚开始建设“复兴大坝”，在中国的参观考察为我们提供了宝贵启示。

和中国一样，埃塞也有着实现国家复兴的目标，我们的大坝取名“复兴”，正代表着埃塞人民的梦想。埃塞正致力于实现快速发展，中国的发展经验对我们极其珍贵，中国的经济成就增强了埃塞实现持续增长的信心。

目前我有幸在北京大学“南南合作”项目支持下攻读博士研究生，这让我有机会更加仔细地观察中国经济腾飞的现实图景，并进一步思考这对于非洲国家的重要意义。

当前，中国正在通过“一带一路”建设将世界各国的发展与繁荣联系起来。“一带一路”将有力推进相关国家的基础设施建设，为全球的经贸联通铺平道路，形成连接亚洲、非洲、欧洲的基础设施网络。“一带一路”倡议与非盟《2063年议程》的目标十分契合，这项倡议对包括埃塞在内的非洲国家的经济发展和一体化愿景有着重要推动作用。中国在用自身的成功实践为全球发展贡献智慧。

埃塞拥有一定的自然和人力资源，但基础设施薄弱。在实施工业化发展战略中，我们把目光投向中国。2007年，埃塞与中国合作建立了本国第一个工业园——东方工业园，这成为中国积极支持埃塞工业发展的象征。在工业园内，有许多来自中国的企业，如华坚鞋业和力帆汽车等。这些企业在带来收益的同时，还为当地创造了大量就业机会。“东方工业园模式”为埃塞的工业园建设提供了样板和示范，随后一大批工业园如雨后春笋般建立。

“一带一路”框架下的合作成果已经在埃塞得以体现。东非第一条电气化铁路亚吉铁路为埃塞打通货物出海通道；埃塞博莱国际机场改扩建工程最近刚刚完成；首都亚的斯亚贝巴轻轨助力城市发展；阿达玛风电一期、二期项目为埃塞提供电力保障，这些基础设施的建设都得到了中国的大力支持。

在支持埃塞发展基础设施的过程中，中国不仅提供贷款、参与建设，还积极分享运营管理经验，帮助当地人实现自主运营。“一带一路”建设同时还推动着区域一体化的进程。在东非，中国支持建设的蒙内铁路延伸线未来将连接肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、南苏丹和埃塞等7个国家，推动实现区域内的广泛联通和共同繁荣。

“一带一路”倡议能够帮助各国实现共同发展，促进经济全球化和构建人类命运共同体。每个国家都应该通过“一带一路”建设携手合作，以便更好地抓住机遇，实现优势互补。随着中国在世界舞台上的作用和影响力不断增强，与中国合作、从中国的发展中吸取经验对发展中国家具有积极意义。

当前，“一带一路”建设遭到一些质疑，但正如我们亲眼所见的那样，包括埃塞在内的众多发展中国家正在从中获益，不仅使基础设施得到完善，同时通过与自身国情相适应的机制来协调市场发展。任何参与其中的人都会说，中国在非洲是不断释放善意的，“一带一路”正在为这片大陆带来十分重要的发展机遇。相信通过“一带一路”这样具有全球视野的倡议，非洲能够进一步实现资源的优化配置，朝着非盟《2063年议程》的共同愿景迈进。

（作者为埃塞俄比亚水利、灌溉和电力部前国务部长）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 03 版）

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