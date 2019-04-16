持续扩大开放 打造共赢空间（钟声）

拓展开放融通、互利共赢之路，必将更多地造福世界各国人民

中日韩自贸区第十五轮谈判首席谈判代表会议近日在东京举行。三方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等重要议题深入交换意见并取得积极进展，一致同意在三方共同参与的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已取得共识的基础上，进一步提高贸易和投资自由化水平，纳入高标准规则，打造RCEP+的自贸协定。中日韩携手推进自贸区建设，传递出维护多边贸易体系、反对单边主义和保护主义的共同决心。

中日韩三国都是自由贸易的受益者，更是积极倡导者，维护自由贸易是三方的共同意愿。在保护主义持续蔓延、多边贸易体系受到冲击的背景下，中日韩作为世界第二、第三、第十一大经济体，加强合作的必要性和紧迫性进一步凸显。“面对贸易保护主义抬头之势，三国应共同发声，在亚洲范围内推动自由贸易。”中日韩三国合作秘书处秘书长李钟宪认为。

在当前国际形势下，唯有持续扩大开放、促进地区一体化，才是真正的担当。世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展日益相互联系、相互影响。事实已经证明，贸易保护主义不会带来赢家，推进互联互通、加快融合发展才是促进共同繁荣发展的正确选择。扩大开放、削减壁垒，国际经贸就能打通血脉；以邻为壑、孤立封闭，国际经贸就会气滞血瘀，世界经济也难以健康发展。世界贸易组织下调今年全球贸易增速预期至2.6%，这是今年世界经济预期增速下滑的重要原因之一。

开放还是封闭，这一问题始终考验着各国的智慧。英国《金融时报》首席经济评论员甚至认为，选择开放还是封闭事关国运。坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，这是中国基于自身发展需要作出的战略选择。即使面对保护主义压力，中国也坚定地选择走扩大开放之路。扩大自贸区建设，正是中国的重要举措。截至去年11月，中国已经达成17个自贸协定，涉及亚洲、拉美、大洋洲、欧洲、非洲的25个国家和地区，正在与28个国家进行13个自贸区谈判或升级谈判，与9个国家进行自贸区联合可行性研究或升级研究。立足周边、辐射“一带一路”、面向全球，中国致力于构筑高标准自贸区网络。

大道至简，实干为要。中国推动更高水平开放、建设开放型世界经济、构建人类命运共同体，必将有效推动经济全球化，有效维护多边贸易体系，有效促进各国之间的开放合作、共同发展。拓展开放融通、互利共赢之路，必将更多地造福世界各国人民。

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)