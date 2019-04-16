“打造老中双边经贸合作新平台”（共建一带一路）

老挝万象赛色塔综合开发区内的厂房。

本报记者 孙广勇摄

■经过近10年的发展，作为中老两国的国家级合作项目、中国在老挝唯一的国家级境外经贸合作区、“一带一路”建设规划的早期收获项目，赛色塔综合开发区对促进老挝工业化进程、提升中老两国经贸合作水平发挥着重大作用。

老挝万象赛色塔综合开发区内，巨大的厂房钢架结构已竖立起来，大型机械正在紧张施工。老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席本扬日前到赛色塔综合开发区调研，希望将这一老中国家级合作园区打造成绿色、可持续、繁荣的开发区，提高当地人民的生活水平。“赛色塔综合开发区基础设施投资近10亿美元，引入国际和本地企业共59家，企业投资超过10亿美元，创造1万多个就业岗位，预计到明年底总产值将超过15亿美元。”赛色塔综合开发区董事长刘虎说。

“老挝最需要什么，我们就引进什么产业”

园区一角，十几个巨大的储油罐整齐排列，动力站、消防站、污水处理厂、油品检测中心等配套公用设施也已基本建成，一座现代化炼油厂初现雏形。

“这是老挝第一个石油炼化项目，计划总投资15亿美元，分三期建设。目前一期项目土建工程基本完成，预计2020年上半年投产，一期投产后每年可生产80万吨汽油和柴油。”曾在老中东岩石化股份有限公司（简称东岩石化）工作的老挝小伙子塔立万告诉记者。

东岩石化由中国云南省建设投资控股集团与老挝国家石油公司等共同出资组建，计划投产后实现每年工业产值15亿—20亿美元，创造就业岗位1000余个。

“老挝经济快速发展，正处在推进工业化、现代化进程的关键阶段。中国在资金、技术、设备等方面拥有丰富经验和优势。老挝最需要什么，我们就引进什么产业。目前，老挝的汽油、柴油、液化气等都依靠进口，我们在开发区引进了石油炼化项目，这对老挝经济发展意义重大。”刘虎说。

老挝油气协会发布的数据显示，老挝燃油进口年均增长8％，2018年老挝进口燃油约140万吨。石油炼化项目投产后将满足老挝国内油品市场60%的需求，改变老挝国内成品油完全依赖进口的现状，有利于增强老挝国家油品供应的稳定性与安全性。

“石油炼化项目将为老挝工业化发展和化工体系建设发挥重要作用，有助于减少老挝进出口贸易逆差，保障老挝油品供应长期安全稳定，促进老挝经济高速和可持续发展。”老挝计划投资部部长苏潘对该项目给予高度评价。

“为当地民众提供稳定的工作，促进工业转型升级”

距东岩石化不远处，一块面积为20万平方米的土地已经平整完毕，正等待施工。今年2月，世界知名光学仪器制造商豪雅集团旗下的豪雅老挝有限公司在此奠基，计划投资超过3亿美元，2020年建成后主要生产硬盘的储存磁盘，将成为豪雅集团在泰国、越南工厂之外的另一个储存磁盘生产工厂，年产值预计超过3亿美元，解决就业超过4000人，将成为老挝境内用工人数最多的高科技现代化制造企业。苏潘表示：“公司将为当地民众提供稳定的工作，促进工业转型升级。”

目前，开发区已经吸引来自中国、日本、新加坡、泰国等国的59家企业入驻，产能涵盖能源化工、电子产品制造、生物医药、农产品加工等领域。“开发区三期建设完成后，有望吸引约150家企业，每年产值可达60亿美元，将为当地创造3万多个就业机会，预计每年缴税3亿美元。”刘虎表示。

老挝计划投资部经济特区促进办公室主任占巴说：“高科技企业通过投资建厂来推动老挝经济发展，老挝政府坚持吸引高质量投资来带动当地就业和提升人才素质。赛色塔综合开发区管委会与中方通力合作，根据老挝的需要，不断将新兴产业引入老挝。”

赛色塔综合开发区功能定位为“一城四区”，即万象产业生态新城、国际产能合作的承载区、中老合作开发的示范区、万象新城的核心区、和谐人居环境的宜居区。老挝计划投资部部长助理维吉告诉记者，未来，赛色塔综合开发区将成为万象新城的一部分。“开发区将充分发挥老挝的区位、资源和政策优势，利用中国的资金、技术、管理和产业优势，打造老中双边经贸合作新平台。”

“中国为老挝经济社会发展作出了重要贡献”

老挝工业基础相对薄弱，现阶段亟须发展出口导向型经济、提升工业化水平，大量来自中国的投资将促进老挝工业发展，加快其城市化进程。

赛色塔综合开发区毗邻老挝450周年大道和13号公路，距老泰友谊桥海关17公里、距瓦岱国际机场19公里、距中老铁路货运站1.5公里。随着中老铁路建设和共建“一带一路”不断推进，开发区也迎来新机遇。“中老铁路紧临开发区，万象货运站和万象客运站与开发区也都有多条线路相连。开发区二期将要建设物流与产城绿化带。”刘虎说。

在园区内年产100万条牛仔裤的印度“东印度”制衣厂里，数百名老挝工人正忙碌着，经理汕斋告诉记者：“厂里的原料和成衣都是从曼谷经陆路运到万象的，中老铁路、中泰铁路开通后，物流将更加便利，运输成本将大幅降低。公司计划扩大生产，正在安装新的生产设备，未来生产效率将是现在的50倍。经过培训后，老挝技术工人都能操作这些现代化机械。”

“老挝政府制订了到2020年脱离最不发达国家行列的战略规划，并为进一步实现工业化和现代化打好必要的物质和技术基础，加快‘一带一路’倡议同‘变陆锁国为陆联国’战略对接。”苏潘表示，老中两国正在推进中老经济走廊建设，赛色塔综合开发区地理位置优越，拥有良好的基础条件，可以在中老经济走廊合作中发挥重要作用。

本扬在视察赛色塔综合开发区时表示，很多到老挝投资的企业都有兴趣入驻开发区，“中国为老挝经济社会发展作出了重要贡献，‘一带一路’倡议与‘变陆锁国为陆联国’战略对接，老中两国合作进一步加强，将为两国人民带来更多实实在在的利益”。

（本报万象电）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)