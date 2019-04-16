巴黎圣母院发生大火 恐损失惨重

人民网巴黎4月15日电（记者何蒨） 巴黎本地时间15日下午近6时左右，巴黎圣母院发生大火，失火区域集中在教堂中后庭正在施工修复的部分。

记者在现场看到，火势凶猛，火焰窜入高空，甚至高于教堂尖顶。现场因地理形势狭窄，只能进入两辆救火车，且喷水设施很难达到大教堂高处的尖顶，高空有一架直升飞机巡逻，救火条件相当困难。

大约1个半小时后，巴黎圣母院中后庭的尖顶在大火中倒塌，目前教堂中庭的火焰依然高窜入空中。

根据法国媒体分析，由于火势集中在大教堂中后庭内部，此处的教堂建筑外部是小型花园，救火车和消防队员很难进入，恐怕火势很难快速扑灭。

大火造成的人员伤亡和财产损失情况尚不明确，但可以肯定的是，巴黎圣母院珍贵的文物、彩色玻璃窗与艺术品在大火中损失惨重。

大量巴黎市民及游客驻足塞纳河边，焦急的观望火势情况。很多法国人表示非常痛心，不愿看到如此珍贵的历史建筑湮没在火海中。

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