德国吕贝克（Lubeck），距汉堡仅一小时车程，这里已经产生了三位诺贝尔奖获得者，还有令人着迷的是，吕贝克因其拥有数百座桥梁而被称为波罗的海的威尼斯，同时被称为世界杏仁糖之都。

在吕贝克曾经有数百家杏仁糖生产商，但只剩下四家，其中最着名的是Niederegger，成立于1806年。这家家族经营的公司仍使用传统的老配方。

制作杏仁糊不需要很多成分，它的质量取决于糖与杏仁的比例，配方细节通常是保密的。

在宏伟的市政厅对面，Niederegger有整个楼层的店面，销售松露糖、蛋糕、牛轧糖、咖啡、巧克力、水果，以及杏仁糖，甚至还有个“男士杏仁蛋白软糖”系列。

当然，除了杏仁糖之外，吕贝克还有更多令人着迷的地方。整个城市的规模与北安普顿大致相同，但其最甜蜜的心脏是老城区。

这座城市拥有鹅卵石街道、小型珠宝店、瓷器商店、迷人的庭院以及哥特式教堂，是一座保存良好的中世纪古城，经过精心修复和维护，已被联合国教科文组织列为世界遗产。

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