原标题：蓬佩奥拉美忙“作秀” 达目的恐怕有点难

新华社北京4月15日电（全球热点）蓬佩奥拉美忙“作秀” 达目的恐怕有点难

新华社记者

美国国务卿蓬佩奥自本月11日开始访问智利、巴拉圭、秘鲁、哥伦比亚4国，并于14日抵达拉美四国行最后一站——哥伦比亚边境城市库库塔，委内瑞拉局势是他此访主要议题。

蓬佩奥访问这4个利马集团国家，被认为旨在就解决委内瑞拉问题进一步协调立场、争取支持，但在是否军事干预问题上，美国与利马集团尚存分歧。

【新闻事实】

14日下午，蓬佩奥在哥伦比亚总统杜克陪同下，先后走访了移民临时安置中心和西蒙·玻利瓦尔国际大桥等地。这座大桥是委哥两国陆路最重要的通道，委政府2月22日宣布暂时关闭此要道。2月23日，委反对派试图从这里将美国“人道主义援助”物资运入委境内未果。同日，委政府宣布与哥伦比亚断绝外交和政治关系。

蓬佩奥14日说，美国将使用其掌握的所有经济和政治手段对委内瑞拉总统马杜罗施压。

委内瑞拉外长阿雷亚萨当晚在社交媒体发文，指责蓬佩奥当天对库库塔的访问是“陈词滥调”和“廉价作秀”。他还表示，“与此同时，被（哥伦比亚政府）遗弃的库库塔人民还要靠委内瑞拉的经济维持生计”。

【深度分析】

中国社会科学院美国研究所所长、前拉丁美洲研究所所长吴白乙说，虽然美国近来的制裁和施压对马杜罗政府造成了很大困难，但并没有收到显著成效，因此蓬佩奥此访重要目的，就是为解决委内瑞拉问题进一步协调立场、争取支持。

马杜罗政府没有像美国希冀的那样倒台，在中国社科院拉美所副研究员谭道明看来原因有二：一是美国低估了马杜罗政府的抗压能力，也低估了委军方对马杜罗政府的支持；二是如今的拉美也不再是从前的拉美，美国不能再无所顾忌地军事干涉，军事行动得不到拉美国家支持。

利马集团由13个拉丁美洲国家和加拿大组成，蓬佩奥此访的4个国家都坚定反对马杜罗政府，但同时也反对军事干涉委内瑞拉。即使在蓬佩奥访问后，智利总统皮涅拉仍然坚称，反对美国军事干涉委内瑞拉，主张和平解决委内瑞拉问题。就连委内瑞拉反对派领导人瓜伊多在接受阿根廷《号角报》专访时也表态，不会武力推翻马杜罗政权。

利马集团将于15日在智利首都圣地亚哥召开外长会议，就委内瑞拉问题发表声明。谭道明说，反对军事干涉委内瑞拉是利马集团的一贯立场，相信这一点仍然不会变。

【即时评论】

美国在委内瑞拉问题上一直不松口，坚称保留包括军事干预在内的一切对委选项。然而，在到底谁造成了委当前人道主义危机、美国难民政策是否和鼓励地区国家接收委难民的立场相冲突这两个问题上，蓬佩奥并没有说服舆论。

无论是来自外部的军事干预，还是来自内部的军事政变，均不得人心，和平对话协商、政治解决才是委内瑞拉问题的最佳出路。

【背景链接】

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多个国家承认。委政府随即宣布与美国断交。

美洲国家组织常设理事会4月9日任命委反对派指定的古斯塔沃·塔雷为委方代表。当日，委政府发布公告对此作出谴责，并重申将于本月27日退出美洲国家组织。

美国财政部长姆努钦9日表示，美国正争取利用国际货币基金组织和世界银行的资源来协助委内瑞拉反对派。（参与记者：高春雨、党琦、朱东阳、王瑛；编辑：冯玉婧、鲁豫）

(责编：贾文婷、常红)