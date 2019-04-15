蓬佩奥挑拨中拉关系 外交部：言行令人不齿

人民网北京4月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持15日例行记者会。记者会实录如下：

问：据媒体报道，日前美国国务卿蓬佩奥访问智利等拉美国家期间对中国和中拉关系发表不友好言论，中方对此有何评论？

答：中国和拉丁美洲国家开展合作秉持相互尊重、平等互利、合作共赢理念，聚焦共同发展，有力帮助了拉美国家经济发展和人民福祉的改善。以智利为例，去年中智贸易额达428亿美元，其中智利对华出口269亿美元，同比增长26.9％，同年中国在智利投资超过60亿美元，为促进智利经济社会发展发挥了重要积极作用。事实证明，中国给拉美国家带来的是机遇。

我们也注意到蓬佩奥国务卿在委内瑞拉问题上对中方的一些不实指责。我想指出，中国在委内瑞拉问题上的立场是明确、一贯的，我们维护的是联合国宪章宗旨和原则，维护的是地区和平与稳定。美国国务卿蓬佩奥对中国和中拉关系肆意诽谤、蓄意挑拨，不负责任、毫无道理，我们对此强烈反对。长期以来，美国把拉美视为自己的“后院”，动辄施压、威胁甚至颠覆别国政权。公道自在人心，谁是真朋友，谁是假朋友，是谁无视规则、散播混乱，相信拉美国家会作出正确判断。

需要指出的是，一段时间以来，一些美国政客揣着同一个唱本，满世界污蔑中伤中国，到处煽风点火，挑拨离间，言行令人不齿。谎言就是谎言，说上一千遍还是谎言，蓬佩奥先生可以休矣！

问：李克强总理刚刚结束对欧洲的访问。我们注意到，无论在中欧联合声明中，还是在中国同中东欧16国发表的合作纲要中，都提到将继续推动“一带一路”倡议和欧盟欧亚互联互通战略对接。总体感觉近期欧盟机构、成员国及社会各界对“一带一路”的关注和参与不断升温。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举行在即，中方如何看待中欧在共建“一带一路”方面的合作前景？

答：的确，共建“一带一路”始终是中欧合作的重点之一，双方都希望推动“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略对接，共商共建共享，更好实现共同发展。目前，中东欧16国和希腊都已经与中方签署了共建“一带一路”合作文件。前不久意大利、卢森堡等其他欧洲国家也同中方签署了有关合作备忘录。下一步，我们愿同欧洲加强发展战略对接，更好发挥互补优势，推动互联互通、国际产能和装备制造等领域合作，努力实现合作共赢、共同繁荣。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行，欧洲多国领导人及高级别代表将参加论坛。中方将同包括欧洲国家在内的各方，共商推动共建“一带一路”的合作举措，让这条机遇之路、合作之路越走越宽广，越走越通畅。

问：据路透社周末报道，中方在WTO就澳大利亚政府禁止华为提供5G设备的决定提出申诉。你能否确认？中方将在WTO采取什么措施？是否会针对澳大利亚政府提出申诉？在澳大利亚和5G的问题上可能会采取何种行动？

答：中方在5G合作问题上的立场非常明确。我们多次强调，希望各国继续采取有利于贸易投资自由化、便利化，有利于各国合作共赢的举措，这对所有经济体都有好处。中国政府一向要求其他国家政府为中国企业提供公平、公开、透明、非歧视性的营商环境。我们相信，任何国家以任何借口在这个问题上采取歧视的做法，到头来肯定都不利于这个国家自身参与国际合作，并从国际合作中获益。

至于你提到的具体问题，请你向中国商务部了解。就中方而言，我们一向维护以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制。

问：日本外相河野太郎于上周六开始访华。今天，李克强总理和王毅国务委员分别与他举行会见会谈，请你介绍相关内容。会谈是否谈及习近平主席访问日本的话题？中方如何评价此次河野外相等日本内阁成员访华？

答：关于河野外相访华同中国领导人会见会谈的情况，我们会及时发布正式消息，建议你仔细查阅。

根据我目前掌握的情况，李克强总理同河野外相举行了会见，王毅国务委员兼外长也同他举行了会谈。王毅国务委员在会谈中强调，面对百年未有之大变局，中日两国加强协调合作的重要性和必要性不断增强。双方应坚持和平友好的大方向，落实好“互为合作伙伴”，“互不构成威胁”，“相互支持对方和平发展”的政治共识，在互利合作中谋求实现共同发展。

中日关系改善进程处于起步阶段，既面临重要机遇，也有敏感脆弱的一面。日方多次表示中日应化竞争为协调，希望日方为此推出更多实际举措。具体来说，第一，希望双方在中日四个政治文件和两国领导人重要共识引领下，不断增进政治互信，使两国关系始终在正确轨道上运行。第二，要推动双方务实合作提质升级，做大共同利益“蛋糕”，实现互利共赢。王毅国务委员明确表示，中方欢迎日方派高级别代表团出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。第三，要持续推动人文交流，为两国关系打造更好民意基础。第四，要坚持通过对话协商，建设性管控分歧。

同时，中日在多边领域拥有广泛共同利益，我们应加强在二十国集团、世界贸易组织等多边机制下的沟通协调，共同维护多边主义和自由贸易体制，推进完善全球治理。王毅国务委员明确表示，中方支持日本办好二十国集团大阪峰会。

河野外相也作了一些积极表态，具体你可以向日方代表团询问。此次河野外相率日本众多内阁大臣共同访华，同中方就中日关系和共同关心的问题进行了充分深入交流。你应该也注意到，双方还开展了一系列活动，包括昨天的中日青少年交流促进年开幕式。

我们希望河野外相此次访华有利于促进中日关系在新时期进一步发展，使中日关系继续在正确轨道上保持改善和发展势头。我们相信只要双方共同坚持达成的共识，一定会使河野外相此次访华成为一次有意义的访问。

你提到双方是否谈及中国领导人访问日本的情况，我们多次说过，高层交往对促进中日关系发展有重要意义，双方也都应当为此作出积极努力。

问：上周你在记者会上否认了有关荷兰芯片制造公司阿斯麦高级中国雇员偷窃公司技术并向中国政府泄露的报道。我们注意到后来阿斯麦公司发布公告，专门就此作出澄清。阿斯麦公司首席执行官Peter Wennink还公开明确表示，关于公司受到国家间谍窃取技术的指责是不实报道。发言人对这件事是否有进一步评论？

答：我们注意到阿斯麦公司已经公开发布的公告。至于进一步评论，恐怕现在更需要当初散布这个不实报道的荷兰媒体来作解释了。

我愿重申，中国政府尊重和保护知识产权的态度是认真的，行动是有效的。阿斯麦公司首席执行官也公开指出，中国在尊重和保护知识产权方面采取了有效行动。我们愿继续同荷方在科技领域加强互利合作，并就知识产权保护开展对话交流与合作。

问：据报道，12日，巴基斯坦外交部发布《落实联合国安理会相关金融制裁、旅行和武器禁令的指导纲要》，进一步监督指导联邦和省政府落实联合国安理会对有关个人与组织的制裁。中方对此作何评价？

答：中方注意到有关报道。发布有关《指导纲要》是巴基斯坦为落实《国家反恐行动计划》所采取的最新举措，显示了巴基斯坦坚定打击恐怖主义、坚决执行联合国相关制裁决议的立场和决心。中方对此表示高度赞赏。巴基斯坦是国际反恐斗争的重要参与者，长期以来为国际反恐合作和国际反恐事业作出巨大努力和牺牲。中方支持巴方根据本国国情坚定推进反恐努力，希望国际社会加强反恐合作，共同维护全球和地区和平稳定。

问：关于“一带一路”的问题。上个月，印度驻华大使在接受中国媒体采访时暗示，印度很可能不会参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。他说，没有国家会参加忽视其主权和领土完整核心关切的倡议。中方如何看待印方做法？

答：印度方面，包括印度政府、各界是否参与“一带一路”合作或相关活动，你要向印度方面去了解。

“一带一路”倡议是中方提出的，但它是一项国际公共产品。第一届“一带一路”国际合作高峰论坛取得了成功，收获了一大批务实成果，这很能说明问题。第一届论坛后，更多国家和国际组织积极参加“一带一路”国际合作高峰论坛，这也很能说明问题。

你提到印度方面一些人士对印度不参与“一带一路”合作给出这样或那样的说法，特别是是否涉及印方的一些核心关切。我想强调，“一带一路”是开放包容的经济合作倡议，从不介入有关方面的领土争议问题。中国在与有关国家共建“一带一路”进程中，始终坚持平等开放透明，坚持以企业为主体的市场化运作，按照市场规律和通行的国际规则行事。有关方面如果因为不太了解情况，产生了一些误解而对是否参与“一带一路”作出了不准确的判断，请相信中方在推进“一带一路”过程中坚持共商共建共享，坚持平等协商、互利共赢的理念是真诚的，也是坚决的。

追问：你刚才说，有很多国家和国际组织将参与第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。你是否想说，如果印度此次再不参与“一带一路”，将会失去很多机会？

答：“一带一路”合作倡议从提出伊始就是开放包容的，面向所有有兴趣、有意愿参与合作共赢的国家，不想排除任何方面。如果有关方面需要等等看看，我们也完全可以等待。

至于你说越来越多的国家和国际组织参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，是否意味着没参加的会失去机会，恐怕只能由这些国家自己去判断。

问：朝鲜最高领导人金正恩表示，愿与美国总统特朗普举行第三次会晤。中方对此有何评论？

答：延续和推进朝鲜半岛通过对话解决各方关切、实现无核化进程的势头，符合有关各方共同利益，也是国际社会普遍期待。中方从一开始就鼓励朝美双方相向而行，坚持对话解决问题的正确方向，加强接触，按照“一揽子、分阶段、同步走”思路，尊重和照顾彼此合理关切，努力缩小分歧，扩大共识，与有关各方一道，共同推动半岛无核化和政治解决进程。

(责编：贾文婷、常红)