外交部：共建“一带一路”始终是中欧合作的重点之一

人民网讯 “外交部发言人办公室”公众号消息，在4月15日外交部例行记者会上，有记者问：李克强总理刚刚结束对欧洲的访问。我们注意到，无论在中欧联合声明中，还是在中国同中东欧16国发表的合作纲要中，都提到将继续推动“一带一路”倡议和欧盟欧亚互联互通战略对接。总体感觉近期欧盟机构、成员国及社会各界对“一带一路”的关注和参与不断升温。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举行在即，中方如何看待中欧在共建“一带一路”方面的合作前景？

陆慷：的确，共建“一带一路”始终是中欧合作的重点之一，双方都希望推动“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略对接，共商共建共享，更好实现共同发展。目前，中东欧16国和希腊都已经与中方签署了共建“一带一路”合作文件。前不久意大利、卢森堡等其他欧洲国家也同中方签署了有关合作备忘录。下一步，我们愿同欧洲加强发展战略对接，更好发挥互补优势，推动互联互通、国际产能和装备制造等领域合作，努力实现合作共赢、共同繁荣。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行，欧洲多国领导人及高级别代表将参加论坛，中方将同包括欧洲国家在内的各方，共商推动共建“一带一路”的合作举措，让这条机遇之路、合作之路越走越宽广，越走越通畅。

(责编：贾文婷、徐祥丽)