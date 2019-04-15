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蓬佩奥挑拨中拉关系 外交部：相信拉美国家会作出正确判断

2019年04月15日17:51  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 “外交部发言人办公室”公众号消息，在4月15日外交部例行记者会上，有记者问：据媒体报道，日前美国国务卿蓬佩奥访问智利等拉美国家期间对中国和中拉关系发表不友好言论，中方对此有何评论？

陆慷：中国和拉丁美洲国家开展合作秉持相互尊重、平等互利、合作共赢理念，聚焦共同发展，有力帮助了拉美国家经济发展和人民福祉的改善。事实证明，中国给拉美国家带来的是机遇。美国国务卿蓬佩奥对中国和中拉关系肆意诽谤、蓄意挑拨，不负责任、毫无道理，我们对此强烈反对。长期以来，美国把拉美视为自己的“后院”，动辄施压、威胁甚至颠覆别国政权。公道自在人心，谁是真朋友，谁是假朋友，是谁无视规则、散播混乱，相信拉美国家会作出正确判断。

需要指出的是，一段时间以来，一些美国政客揣着同一个唱本，满世界污蔑中伤中国，到处煽风点火，挑拨离间，言行令人不齿。谎言就是谎言，说上一千遍还是谎言，蓬佩奥先生可以休矣！

(责编：贾文婷、徐祥丽)
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