“一带一路”国际音乐季深圳落幕

14日晚间，中意歌唱名家联袂引吭高歌，曼妙歌声绕梁不绝。至此，2019深圳“一带一路”国际音乐季完美落下帷幕。

今年是深圳“一带一路”国际音乐季创办的第三个年头。本届音乐季的舞台上，超过40个国家和地区的23个优秀团组、近800名世界知名音乐家齐聚献艺。美国克利夫兰管弦乐团、德国弗莱堡巴洛克古乐团、中国国家交响乐团等共同奏响了东西方古典音乐艺术的辉煌，（中国）澳门乐团携手深圳交响乐团恢弘演绎鸿篇巨制《阿尔卑斯山交响曲》，国乐大师领衔的“梅兰竹菊”专场，富含湾区特色的新派粤剧，九次格莱美获奖者的即兴表演……都给观众留下了深刻印象。

“一带一路”沿线国家与地区的音乐团组、艺术家参与度为三届音乐季之最，展现出整个音乐季的国际化水平，大量原创作品在音乐季的舞台上世界首演，使深圳成为荟萃世界顶级艺术、鼓励各类艺术创作、聚焦传统与现代、凝聚各地人文与创意的重要艺术节庆平台，也荣升为“一带一路”沿线多国多元文化灿烂绽放的重要舞台。

本届音乐季坚持普惠大众，演出定价普遍低于市场价格，力求吸引更多市民走进剧场。此外，“中国－以色列现代舞高端对话”“艺术大讲堂”“钢琴分享会”“美丽星期天”等配套艺术延伸活动走进艺术院校和社区，拉近了市民与艺术的距离，助力粤港澳大湾区文化艺术交流与繁荣发展。（记者李晓玲）

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