中企承建沙特法赫德国王大学（一期）项目实现全面交付

由中国企业承建的沙特阿拉伯法赫德国王石油矿产大学（一期）项目日前收获沙方验交证书，成为中国企业在沙特交付的又一项基础建设工程。

沙特教育部以及法赫德国王石油矿产大学有关人员11日在东部城市宰赫兰对一期项目进行了实地检查，并在现场颁发了项目竣工验交证书。

法赫德国王石油矿产大学校长哈立德·苏丹表示，项目的落成保证了商业园区的进一步开发。

法赫德国王石油矿产大学项目是一个集教学、实践、商业为一体的综合商业园区基础工程，位于沙特东部石油重镇宰赫兰，一期项目由中国铁建十八局集团有限公司承建。该项目于2014年开工，一期主要工程包括园区地下管廊建设及机电安装工程。（记者涂一帆）

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