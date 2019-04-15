中企承建沙特法赫德国王大学（一期）项目实现全面交付

由中国企业承建的沙特阿拉伯法赫德国王石油矿产大学（一期）项目日前收获沙方验交证书，成为中国企业在沙特交付的又一项基础建设工程。
沙特教育部以及法赫德国王石油矿产大学有关人员11日在东部城市宰赫兰对一期项目进行了实地检查，并在现场颁发了项目竣工验交证书。
法赫德国王石油矿产大学校长哈立德·苏丹表示，项目的落成保证了商业园区的进一步开发。
法赫德国王石油矿产大学项目是一个集教学、实践、商业为一体的综合商业园区基础工程，位于沙特东部石油重镇宰赫兰，一期项目由中国铁建十八局集团有限公司承建。该项目于2014年开工，一期主要工程包括园区地下管廊建设及机电安装工程。（记者涂一帆）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】