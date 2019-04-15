意大利总理孔特：军事介入无法化解利比亚冲突

据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间4月13日，意大利总理孔特表示，外国军事力量介入利比亚，无法化解当地的冲突和危机。孔特警告，军事介入举动可能会导致更多的难民外逃到各个地中海国家。

据报道，利比亚“军事强人”贝加斯姆·哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，目前正在向前推进，目标是攻占首都的黎波里。

而效忠利比亚民族团结政府总理萨拉杰的政府军队，到目前为止依然在进行有效阻挡。

孔特在13日在接受意大利媒体采访时强调，军事选项绝不是解决利比亚问题之道。目前，应邀请相关各方举行谈判，以中止利比亚冲突。这场利比亚危机，已经造成的黎波里至少4500名居民被迫离开家园外逃避难。（博源）

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