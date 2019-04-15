俄罗斯掀净水革命：新技术成本低，不用氯和臭氧

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯科学家提议用石墨烯对水进行消毒。2010年，俄裔学者安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫，曾因制备出石墨烯材料获得诺贝尔奖。专家们认为，新技术成本不高，可以逐渐成为世界净水标准的基础。

据报道，石墨烯的新特性由俄罗斯国家研究型大学莫斯科钢铁冶金学院（NUST MISIS）的研究者们，与坦波夫国立大学和萨拉托夫国立大学的同事，一同发现。研究人员在最近发表的论文中证实，氧化石墨烯能清洁重度污染的水。

这一发现足以在集中供水领域掀起革命。目前，工业水净化借助强氧化剂完成，比如氯、臭氧、次氯酸钠，它们的毒性都非常强烈，所以自来水饮用前需煮沸、澄清、过滤。

氧化石墨烯对人体的有害程度不超过木炭，还能像氯一样杀灭有害细菌。科学家在实验中将氧化石墨烯引入溶液（培养基和生理盐水），里面有自来水污染源中最危险的大肠杆菌。生理盐水模拟水，而培养基模拟人体。

实验表明，氧化石墨烯会彻底破坏细菌，残留物在溶液中以碎絮形式聚集，用机械过滤器能轻易取出，留下适宜饮用的水。如果用超声波处理取出物，可以提取出石墨烯并重复使用。

研究人员认为，如果该净化系统用于自来水，以后可以不必加氯。与此同时，用氧化石墨烯消毒成本非常低。

生物分析研究和分子设计中心(前谢切诺夫大学中央化学毒理实验室)化学工程师亚历山大·叶加诺夫解释说，氯虽然一直立下大功，使得人们远离大肠肝菌，但毕竟有巨毒，含氯自来水依旧对人有害；臭氧毒性较弱，但太过昂贵，不宜推广。

俄罗斯国家研究中心“库尔恰 托夫研究所”创新技术和纳米材料安全实验室主任安娜·安齐费罗娃认为，氧化石墨烯现在生产成本就不高，以后会更便宜。她认为，新技术完全有理由逐渐将氯化和臭氧消毒挤出市场。

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