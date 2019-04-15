安倍称将全力支持福岛重建 拟参与奥运火炬传递

据日媒报道，当地时间4月14日，日本首相安倍晋三为了解东京电力公司福岛第一核电站灾后的复兴重建情况，访问了福岛县的多个地区。他表示，将尽全力支持灾区重建工作，并出席2020年3月在福岛举行的东京奥运火炬传递出发仪式。

据报道，这是安倍自2013年9月以来再次到访福岛第一核电站。本次到访旨在于东京奥运会和残奥会举行之前，确认核反应堆报废作业的进展。

在前往核电站视察之前，安倍访问了将成为火炬传递起点的“J-Village”(位于该县楢叶町、广野町)。据悉，福岛核电站事故发生后，一度成为废堆作业据点的J-VILLAGE将于4月20日起作为足球场地全面恢复营业。

安倍在“J-Village”与当地足球队的孩子们进行了交流。他表示，2020年即将举行东京奥运会，火炬传递将从这里开始。

他表示“为了地区的未来，中央政府将给予全力支持”，强调将努力消除其他国家对福岛产食品的负面印象。

14日，因福岛核事故实施全员疏散约8年的福岛县大熊町举行了当地政府新大楼的启用仪式。町长渡边利纲在致辞开头宣布“我们回来了”，称“新大楼是大熊町复苏的最前沿基地，是我们必将实现重建誓言的象征。”

据悉， 安倍政府于4月10日首次解除了大熊町部分地区的疏散指示。解除地区面积约占该町面积的4成，3月底登记在此的居民为138户，共367人，但少居民有返家动向。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)