驻挪威使馆临时代办董凤鸣：望有关国家停止打压别国企业

人民网奥斯陆4月12日电 日前，驻挪威使馆临时代办董凤鸣应邀出席挪中商会主办的“电信技术与发展——5G与行业数字化”会议，并发表题为“坚持开放包容，为企业营造公平发展环境”的主旨演讲。来自挪全国工商联、电信企业、研究机构、智库以及外交部等商界、学界和政界代表共100余人出席。

董代办在演讲中就近期有关方面对华为等中国高科技企业的质疑有针对性地进行了回应。他表示，华为公司是独立运营、自主发展的民营企业。有关华为5G设备存在安全问题的质疑完全缺乏事实依据。华为作为全球第一大通信设备供应商，与世界很多国家都开展了很好的合作。有人说华为设备“可能”会对他们的国家安全造成威胁，但却从来没能拿出有说服力的证据。中国政府一贯坚决反对并打击任何形式的网络窃密，从未以任何形式参与或支持任何人从事网络攻击和窃取商业秘密的行为。中国法律法规没有授权任何机构可以强迫企业安装“强制后门”。事实上，中国恰恰是被网络攻击、被网络窃密最严重的国家之一。中国政府一贯鼓励本国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展对外合作。希望有关国家和媒体全面客观理解中国《国家情报法》，不要断章取义，更不要选择性失明或失聪，停止编织各种借口打压别国企业正当的发展权利。

董代办表示，中挪关系正常化已经走入了第三个年头，两国政治互信不断巩固，科教、文化、地方等领域交流日益密切，经贸合作势头强劲。中挪关系呈现出健康稳定、蓬勃发展的良好局面，两国人民正不断从中获得实惠。这些成就的取得离不开双方相互尊重、互利共赢的合作基础，离不开相互给予对方企业公正、平等待遇的政策，离不开两国共同珍惜并切实维护来之不易良好政治局面的努力。中方愿继续与挪方携手，共同把握新一轮科技革命带来的巨大发展机遇，加强包括5G在内的经贸、科技等各领域交流与合作，努力实现共同发展、互利共赢，为增进两国人民福祉、促进人类共同利益作出积极贡献。（诺彦）

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