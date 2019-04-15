暴风雨肆虐美国南部多地 已致8人死亡10多万户断电

人民网讯 据美国中文网综合报道，连日来，一股强大的风暴天气在美国南部多地肆虐，截止目前已经造成8人死亡，数十人受伤，遇难者中还包括儿童。14日，这股风暴继续在整个南部活动。受此影响，不少地区还出现了龙卷风，导致数人受伤，多处民宅和企业受损，电力供应受阻。

大型风暴灾害引发的洪水和风灾也损害了南部大部分地区的电力供给系统，成千上万民众受到影响。气象专家称，14日该风暴会移到俄亥俄河谷和东南部。13日晚上，德州、密西西比州、路易斯安那州和阿肯色州有超过14万居民无电可用。

美国国家气象局（National Weather Service）气象学家摩尔（John Moore）说，13日在密西西比州维克斯堡（Vicksburg）地区出现了一次龙卷风灾害，造成大片树木倒下，有几家企业和一些车辆受损。（老任）

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