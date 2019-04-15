不愿被高薪捆绑人生的英国人：有更多时间了解自己

大约十年前，一项来自英国特许人事和发展协会(CIPD)的调查显示，英国职场超过半数(54%)跳槽者改换工作的主要动机都是更高的薪资。十年之后，究竟还有多少英国人是在为钱而改换职业，暂时没有看到权威统计。但《环球时报》记者近期走访期间，遇到不少不是为了钱而改换工作的人，他们的故事让记者颇有感触。

卢克在英国政府脱欧事务部上班刚满一年。其实，曾经在伦敦职业教育行业做得不错的卢克，3年前为英国留欧投下了赞成票。那场公投让卢克感到有些沮丧，但接下来他没有去议会门前参加旷日持久的示威抗议，而是花了数月时间，申请加入新成立的脱欧事务部。

对比上一份工作，卢克现在按月领到的“铁饭碗”工资要少一大截。但他并不介意，因为这样的工作经验千金难买。身为公务员，卢克不愿对英国究竟还要花多长时间才能完成脱欧发表意见，但他承认，有越来越多的年轻人对脱欧这件事兴趣变浓，最直接的体现就是身边年轻面孔的同事越来越多。

菲利帕曾在伦敦金融城工作，在同事们眼中，她是一名很有能力的行业人才。但在数年前，她决意放弃这份可以让自己生活继续殷实过下去的工作，改行做园艺设计师。面对自家并不算大的花园，她有一天突然想到自己或许会成为一名花艺师。半路出道的菲利帕表示，她只是不想自己的人生被一份不错的薪水定格。

和在金融城工作一样，菲利帕坚信自己在了解客人的需求后，能做出优雅、清新的花艺作品。由于能够大胆创新，菲利帕很快被主流社会注意到。“当王室打电话联系我，聘我为哈里和梅根的婚礼花艺师时，我很激动，但这件事又是如此自然地发生在我的生命当中。”菲利帕还说，如果只是坐在金融城的办公室里，她或许会跟很多人一样，对王室的看法还停留在20年前，或被小报各种爆料牵着鼻子走。

除了金融、贸易及公关等行业，普通英国人并不习惯频繁跳槽。这其中，多数行业平均收入大体相当是一个重要因素，人们也乐意在熟悉的环境中发展。但一些人也会留意各大招聘机构发出的广告，为自己的事业和人生转型寻找机会。传媒业就是一个典型例子。英国人调侃说，身边每7个人里就有一名记者。这个群体实在庞大。一些记者做久了本行，会考虑改行，有的甚至当上内阁部长级的官员：被看作是特雷莎·梅首相热门接班人的环境大臣戈夫，曾在《泰晤士报》当记者，前外交大臣约翰逊是《每日电讯报》的欧盟总部驻站记者。当然，从传媒业到政界，并没有让他们成为百万富豪。

对于多数换个行业来选择不同人生的英国人来说，不再让高薪捆绑人生，可以让他们有更多时间来了解自己，并对身处的环境和社会有更深体悟。（纪双城）

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