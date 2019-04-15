哈里王子与梅根夫妇打破社交平台新纪录

哈里王子和梅根夫妇的Instagram新帐户打破了“最短时间内吸引100万名Instagram粉丝”的吉尼斯世界纪录。

该账号名为sussexroyal，于4月2日（星期二）开通，并在短短5小时45分钟内就吸引了100万名粉丝。此后，该账号的粉丝数量又翻了一番，目前已获得210万名粉丝的关注（截止2019年4月3日本文撰写时）。

到目前为止，该账号仅发表了一个帖子，但已经获得了75.8万个赞。该贴于4月2日15:16发表（格林尼治时间），署名为“萨塞克斯公爵与公爵夫人的官方Instagram账号”。

账号相册中还贴出了这对皇家夫妇的照片，以及以两人所热衷的事业为主题的图片。

该账号发布的第一篇文章内容是：“欢迎访问我们的Instagram官方账号；我们希望能在这里分享我们的工作、我们所支持的事业、我们的重要公告、以及我们对一些重大问题的看法，感谢您的支持，欢迎您关注@sussexroyal。”——哈利与梅根。

该账号受到了包括Instagram在内的多家媒体的广泛关注。

Instagram评论道：“尊敬的公爵及公爵夫人，欢迎加入Instagram，你们的加入，让我们倍感荣幸。”这条Instagram动态已经获得了11291个赞和373条评论。

记者本杰明·瓦林指出，在这个账号开通后，大批粉丝蜂拥而至，导致Instagram服务器一度瘫痪。

萨塞克斯公爵夫人——梅根·马克尔在2018年5月与哈里王子结婚前，删除了所有私人社交媒体账户，此举可能促使她在Instagram上的粉丝骤增。这是自梅根嫁入英国王室以来首次在社交媒体上亮相。

这对皇家夫妇打破了韩国流行歌手姜丹尼尔此前创下的吸粉速度纪录。今年1月，22岁的姜丹尼尔在发布了一张题为“你好”的自拍照后，在11小时36分钟内吸引了100万名粉丝并创下世界纪录，所花费的时间是哈里和梅根的两倍。

在姜丹尼尔之前，吸粉速度纪录由教皇方济各保持，他于2016年首次推出自己的频道“franciscus”后，在12个小时内吸引了100万名粉丝。

现在离梅根的预产期只有一个月的时间了，我们想知道该账号晒出的下一张照片会不会是新出生的宝宝呢？到时会不会又诞生一项新的世界纪录呢？

近年来，碧昂丝和凯莉·詹娜都因在Instagram上发布自家宝宝的照片而赢得了“Instagram上最受欢迎图片”这一世界纪录称号，直到被点赞量超过5300万的“世界纪录鸡蛋”所打破。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)