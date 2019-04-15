伊朗外长批欧洲未履行承诺开通双边贸易结算机制

据伊朗新闻电视台14日消息，伊朗外长扎里夫当天发表谈话，批评欧洲国家未能履行承诺，按期开通双边贸易结算机制。

扎里夫说，欧洲国家与伊朗的“贸易往来支持工具”是在美国单方面退出伊核协议的情况下，欧洲提出的一个初步方案，但欧洲国家仍未如期落实。扎里夫强调，欧洲国家应当履行承诺，采取实质性举措尽快落实双边贸易结算机制。

今年1月底，英法德三国发表联合声明，宣布三国已与伊朗建立开展贸易的专门机制。三国还表示，伊朗全面有效履行核领域承诺是专门机制实施的前提条件。

据报道，专门机制实际是在美国主导的全球金融体系之外运作的支付机制，可以使欧盟继续与伊朗进行交易，并帮助欧洲企业绕过美国对伊朗单方面制裁，其核心是一个名为“贸易往来支持工具”的“特殊目的实体”。该实体设在法国，需要数月才能开始运作。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步重启对伊制裁，并向欧洲盟友施压，要求其重启对伊制裁。法德等欧洲多国则试图维护协议，避免重启对伊制裁。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)