驻智利大使在智媒发署名文章：蓬佩奥先生完全错了

图为报纸版面截图

人民网讯 据中国驻智利大使馆网站消息，4月14日，徐步大使在智利第一大报《信使报》发表题为《蓬佩奥先生完全错了》的署名文章。徐步大使针对美国务卿蓬佩奥12日访智期间大肆恶毒攻击中国的不实言论予以严辞驳斥。

文章全文翻译如下：

蓬佩奥先生完全错了

美国国务卿蓬佩奥访问智利，一个劲地拿中国说事。我想，他低估了智利人民的智慧。

智利是今年APEC主办国，也是全球气候变化大会(COP25）主办国。蓬佩奥理应集中精力谈美国计划如何为亚太地区经济发展作贡献，如何为推动地区一体化进程作贡献，如何为推动世界经济振兴作贡献，如何为应对气候变化给全球带来的挑战作贡献。但是，他对这些问题毫不关心，反而把重点放在攻击别的国家上。

蓬佩奥说，中国对拉美投资让拉美国家陷入债务陷阱，这是荒唐的指控。美国拒绝为拉美国家经济发展做实事，却攻击中国加强对拉经贸和投资合作。很显然，蓬佩奥十分虚伪。皮涅拉总统非常欢迎中国企业加大对智投资。2018年，中国对智利投资超过60亿美元，成为智利第一大外资来源国。去年中智贸易总额达428亿美元，远远超过美智贸易总额的240亿美元。中智经贸合作给智利经济发展带来实实在在的好处。

华为是中国一家独立的私营企业，它的员工拥有华为公司所有的股份。英国《金融日报》今年2月18日刊文说，英国国家网络安全中心认为，华为的5G建设并不会造成安全威胁。英国政府得出上述结论，令美国极为难堪。蓬佩奥对华为的指责，只不过是打着安全的幌子，企图扼杀中国高科技企业的合法正当经营。事实上，美国是在“贼喊捉贼”。维基解密创始人阿桑奇日前被捕，而“棱镜门”的揭秘人斯诺登还在躲避美国政府的追捕。美国利用高科技公司对别国进行窃听，威胁他国国家安全世人皆知。

我在担任中国驻智利大使之前，担任中国驻东盟大使。我亲身经历了美国是如何挑拨中国与菲律宾、马来西亚、越南等邻国关系，企图把中国南海的水搅得不平静，以便它“浑水摸鱼”。令美国十分失望的是，菲律宾等国领导人并没有随着美国的节拍跳舞，而是坚定致力于发展对华关系。他们清楚，美国的做法出于一己私利，而非为了地区和平与发展。

当前，世界格局深刻演变，国际力量对比已经发生重大变化。蓬佩奥的身体虽然已经进入21世纪，但他的脑袋还停留在20世纪，充满霸权及冷战思维。他应该清醒地认识到，国与国之间的关系只有建立在相互尊重、合作共赢的基础上才能持久。

(责编：刘叶婷、杨牧)