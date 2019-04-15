研究：40岁以下2型糖尿病患者应警惕心血管病风险

英国格拉斯哥大学发布的一项新研究说，40岁以下患2型糖尿病的人群，患心血管疾病或因此死亡的风险比其他同龄人更高。

该校研究人员领衔的团队在美国《循环》期刊上报告说，他们利用瑞典一个糖尿病人群数据库进行了对比研究，其中涉及31.8万多名2型糖尿病患者和157万多名对照组人员，跟踪调查他们在1998年到2014年间罹患心血管疾病的情况。

分析结果显示，在40岁之前被诊断患2型糖尿病的人，得中风、心肌梗死、心脏衰竭以及心房颤动的风险更高，且女性糖尿病患者与男性患者相比这一风险相对更高。

报告主要作者、格拉斯哥大学教授纳韦德·萨塔尔说，这一结果说明，在年龄不大的2型糖尿病人群中应更积极地去控制心血管疾病风险因素，并鼓励中年2型糖尿病高危人群改变生活方式，以尽可能推后患糖尿病的时间。（记者 张家伟）

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