记者调查：美韩5G初体验

第五代移动通信技术、也就是我们常说的5G，终于来了。

最近，美国威瑞森公司和韩国三大电信运营商先后开启面向普通用户的5G网络服务，标志着全球商用移动网络进入4G与5G并存的时代。

5G是否真能带来“飞一般的上网体验”？新华社记者在美国和韩国“亲测”发现，在信号强的地方，5G速度真的快，但远离基站的地方就有些“尴尬”了。若想真正进入5G时代，消费者还需耐心等待。

上网速度快 信号却不稳

威瑞森选择芝加哥和明尼阿波利斯作为5G商用的首发地。该公司介绍，其提供的“5G超宽带网络”通常下载速度为450Mbps（兆比特每秒），最高速度可达1Gbps（吉比特每秒），延迟小于30毫秒。

记者日前在芝加哥实地体验发现，5G网速真的很快，在信号稳定区域，用手机下载一部容量为1.76GB的电影只需90秒，且无任何卡顿。

不过当地5G网速波动很大。在威瑞森旗舰店内最大下载速度可达469Mbps。可当记者步行离店后，不仅手机的网络图标频繁从“5G”变为“4G”，下载速度也一路下滑，店外几米处还可达300Mbps，到距旗舰店约两公里处时，下载速度只剩57Mbps，这是记者当天测到的最低值，但仍比4G手机高出不少。

美国媒体也普遍反映，5G信号对基站十分依赖，并且以毫米波传输的5G信号对建筑物穿透能力较弱。当人站在建筑物底层窗前还能收到信号，但向内走几步信号就会消失。“临界点”网站记者克里斯·韦尔奇说，“当你找到5G的时候，它的速度极快”，只是芝加哥有5G信号的区域非常“稀少”。

在韩国，目前的5G信号覆盖区主要集中在首尔等大城市，“信号差”已遭到不少用户吐槽。有人抱怨覆盖区域有限，网络信号不稳；有人吐槽明明手机上显示是5G图标，提供的却是4G网速；还有人的手机找不到5G信号干脆“断网”。

“我已经用5G手机5天了，”一名用户在网络社区留言说，“我的手机多次失去信号，只有重启手机才能恢复使用。”

设备选择少 价格还不低

电信运营商在5G商用部署方面“抢先一步”，设备制造商却没跟上。目前市场上支持5G网络的手机很少，许多想入网用户选不到合适的手机。

韩国消费者目前唯一的选择是三星最新推出的盖乐世S10 5G版手机，不过韩国LG公司已定于本月发布新款5G手机。

威瑞森支持的是摩托罗拉Z3手机，这款手机须配备外挂的5G模块才能使用5G网络。公司公关经理安迪·崔告诉新华社记者，威瑞森将在本季度开始支持三星5G手机入网，预计今年年内至少推出6款5G手机入网方案。

费用方面，三星5G手机两个不同内存版本售价分别是139.7万韩元（1韩元约合0.006元人民币）和155.65万韩元。韩国三家电信运营商提供的5G套餐月资费从5.5万韩元到13万韩元不等，对应的5G流量从8GB到不限流量。

美国入网的价格更有吸引力。摩托罗拉Z3手机售价480美元（1美元约合6.7元人民币），外挂5G模块售价240美元，两者合起来与主流4G智能手机的价格差别不大。已选择每月75美元“不限流量4G套餐”的用户，每月只需再额外支付10美元流量费，就可转为“不限流量5G套餐”，并且这笔额外费用最初3个月推广期内暂不收取。

总体上，目前购买5G套餐要比4G贵。业内人士认为，5G将促进数据消费，从长远看不限流量的5G套餐将成为主流。

业务刚起步 前路仍很长

信号难找、价格不低，这使许多消费者望而却步。芝加哥威瑞森旗舰店店员告诉记者，自本月3日正式开通5G服务以来，已有一些顾客购买。但记者探访观察当天，虽然常有顾客到店咨询，但并没有人当场签约。

业内人士认为，5G先期使用出现各种状况很正常，从3G到4G的发展也经历了类似的历程。对于用户集中反映的问题，威瑞森公关经理安迪·崔表示，不得不承认现在只是进入5G网络的第一步，当务之急是优化和强化网络。按计划，公司将在今年底前使5G网络覆盖美国30座城市。

韩国国会议员卞在一近日也对媒体表示，“5G商用处于初级阶段，能够充分使用5G手机服务的区域有限”，距离全国用户从超高速服务中受益，尚有一段很长的路要走。（执笔记者：张莹；参与记者：汪平、苗壮、耿学鹏、田明）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)