“一带一路”倡议下的全球多边合作新路径

人民网北京4月15日电 商务部中国国际经济合作学会（CAFIEC）和联合国驻华代表处（UN China）联合举办，当代中国与世界研究院协办的第五届中国与全球化论坛在北京举行。

本届论坛以“扩大开放，应对全球化新挑战”为主题，邀请了海内外专家学者进行多边讨论，为中国如何在当今全球化的形式之下更好的发展建言献策。

在全球化4.0已经到来之际，随着全球贸易保护主义、单边主义盛行，贸易摩擦、经济动荡等因素，全球治理将面临挑战展。新形势之下，中国如何发展更高层次的开放型经济，面对新一轮挑战？“一带一路”倡议作为在未来世界深化国际合作的重要框架，如何能够才能被世界更好地认同？“一带一路”如何助力企业乘享全球化并成为多边主义新平台？在新媒体人、人工智能、大数据等一系列新科技革命的背景之下，科技对于全球化治理是创造一个共享型未来还是更加分化的世界？中美关系作为世界最重要的双边关系之一，中美关系在未来走向如何？

在“引进来”的同时如何做好“走出去”，面临海外投资的新挑战，中国企业应如何在全球化不断发展的背景下更好地“走出去”？在保护主义、单边主义以及民粹主义兴起等新时代挑战下，各国如何共同推动全球化朝合作共赢方向发展？

就这些主要问题，本届中国与全球化论坛上，国内外专家学者、联合国及各国驻华大使、企业家、跨国CEO和国际商会领袖、相关领域的国内外智库专家学者对以上问题展开研讨、发表意见。

在“大使圆桌”板块上，意大利驻华公使Giuseppe Crocetti相信“一带一路”是一条互联互通的大道，并且希望借助“一带一路”倡议的基础建设一条知识的丝绸之路。中国太平洋经济合作全国委员会会长，中国前驻冰岛大使，CCG顾问苏格认为即将举办的第二届“一带一路”高峰论坛规模将会更大，全球化的经济体现在丧失了一些前进动力，第二届“一带一路”高峰论坛将会探寻更多的推动力，提供一个新的平台来推动全球合作。中国国际问题研究基金会理事长兰立骏表示，“一带一路”倡议已经实施超五年多，我们目前应该从软规则转向硬规则，建立一个法制基础来支持国际合作。加纳驻华大使H.E.Edward Boateng 表示很多非洲国家已经选择拥抱“一带一路”倡议了，希望“一带一路”成为一个塑造世界的力量。（田婉晴）

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