社会民主党在芬兰议会选举中获胜

芬兰司法部15日宣布，14日举行的议会选举计票结果显示，反对党社会民主党（社民党）得票率最高，成为议会第一大党。

根据芬兰司法部发表的声明，在对全部选票进行统计后，社民党得票率为17.7%，在议会200个席位中获得40席；紧随其后的是芬兰人党，得票率17.5%，获39席；民族联合党得票率17%，获38席；芬兰中间党得票率13.8%，获31席。

在前四大党中，社民党收获最大，比四年前的选举多了6个席位；芬兰人党和民族联合党均比上次选举增加1席；芬兰中间党失票最多，比上次选举少了18个席位。

绿党和左翼联盟的支持率也比上次选举大幅上升。绿党获得20席，比上次多了5席。左翼联盟获16席，比上次增加4席。

据统计，本次议会选举的投票率达到72%，略高于上次选举的70%。

分析人士认为，本次选举结果反映了民意对芬兰中间党主席尤哈·西比莱所领导的联合政府的不满，其所推行的强硬经济政策多次遭到工会组织的抵制，选民期待左翼党派未来能推行更加温和的经济政策。

根据惯例，社民党赢得大选后，56岁的党主席安蒂·林内将出任总理一职并负责组建新一届政府。如组阁谈判进展顺利，新政府将于5月就职。（记者李骥志 徐谦）

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