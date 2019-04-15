苏丹外交部称过渡军事委员会将在两年内向文职政府交权

苏丹外交部14日发表声明，称过渡军事委员会将为国家文官治理打下基础，并在两年过渡期内向文职政府交出权力。同一天，苏丹过渡军事委员会称，未来的文职政府将排除前总统巴希尔领导的全国大会党的参与。

在声明中，苏丹外交部呼吁国际社会支持过渡军事委员会为转型所作出的努力，以促进苏丹均衡、公平发展。声明还承诺苏丹会遵守所有国际条约，与其他国家睦邻友好，维持平衡的国际关系，并表达了与国际社会进行有效经济合作的愿望。声明还敦促国际社会减免其外债。

声明还说，苏丹武装部队在苏丹人民呼吁军队介入后采取一系列措施，以期终结该国一段时间以来的政治、安全和社会危机。

同一天，苏丹过渡军事委员会新闻发言人沙姆斯丁·卡巴什表示，已成立相关委员会开始接收前总统巴希尔领导的全国大会党的总部和资产。他表示，未来的文职政府将排除全国大会党的参与。此外，过渡军事委员会对外交使团进行审查，决定解除苏丹驻美国大使及苏丹常驻联合国日内瓦办事处代表的职务。

沙姆斯丁·卡巴什还表示，军队不会使用暴力驱散仍在军队总部门前示威的数千民众，他呼吁民众勿阻塞道路和桥梁，帮助过渡军事委员会恢复正常社会生活。

11日，苏丹国防部长穆罕默德·艾哈迈德·伊本·奥夫宣布推翻总统巴希尔政权，并于当天成立过渡军事委员会，负责执掌国家事务。12日，伊本·奥夫宣布“为了国家利益”辞去其过渡军事委员会主席职务，由中将阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉接任。（记者马意翀）

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