伊朗成立首家中国研究中心

上海外国语大学和伊朗塔巴塔巴伊大学联合成立的中国研究中心14日在德黑兰举行揭牌仪式。这是伊朗成立的首家专门研究中国的机构。

揭牌仪式上，伊朗外交部副部长萨贾德普尔致辞说，伊中关系发展势头良好，发展对华关系对伊朗来说具有重要意义。

塔巴塔巴伊大学校长侯赛因·萨利米表示，两所大学保持着良好的合作关系，在塔巴塔巴伊大学成立伊朗首家中国研究中心具有里程碑意义。

德黑兰大学中国问题专家贝赫扎德·沙汉德赫1978年第一次到访北京，开始从事中国研究。他在发表演讲时说，“摸着石头过河”的改革开放非常务实，中国在40年的时间里实现了数亿人口脱贫，“这是个奇迹”。

揭牌仪式上，中方代表、上海外国语大学副校长张峰说，根据双方合作协议，上外也将成立伊朗研究中心，“介绍各自国家的文化，为两校学者提供研究与合作的平台”。

早在上世纪八九十年代，伊朗政府就鼓励高校开设中文专业，但在国际关系的国别研究领域，专门的中国研究一直缺位。（记者马骁 穆东）

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