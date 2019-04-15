中国知识产权成功经验值得与“一带一路”国家分享——访世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月底在北京举行。即将赴京参会的世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐近日在日内瓦总部接受新华社记者采访时表示，中国将知识产权置于战略高位，在各个经济领域都注重知识产权保护，并持续数十年表现出长期政策决心，这些都是值得与“一带一路”沿线国家分享的经验。

“首先，中国可以分享（赋予知识产权）高度战略性地位的经验。”高锐认为，中国过去和现在的领导层数十年来一直十分重视知识产权在创新和现代经济中的作用，“这也是其他国家值得学习的一课”。

其次，“中国向我们展示的还有中国经验。知识产权涉及农业、工业、服务业、数字经济等所有领域，经济的各个方面在某种程度上也受到创新和技术能力的影响。中国在所有经济领域都实行了广泛有效的知识产权措施，这也是一个重要的经验”。

此外，高锐对中国坚持知识产权长期政策的决心表示赞赏。“中国几十年来一直在强调这一政策。像技术能力、创新能力、知识产权框架这些东西是无法在6个月或12个月的短时间内获得的，它需要长期的承诺和努力，我认为中国的经验也表明了这一点。”

世界知识产权组织今年发布的年度报告显示，2018年，中国已经成为国际专利申请第二大来源国；中国华为公司以5405件国际专利申请位居企业专利申请量榜首，“这是有史以来一家公司创下的最高纪录”。此外，世界知识产权组织等机构发布的2018年全球创新指数报告显示，中国首次跻身世界最具创新力经济体20强，排名第17位。

高锐表示这些数据非常重要，体现了整个中国经济的承诺，即拥抱知识产权，并将知识产权作为企业在竞争中的战略工具。同时，这些数据也是目前来说衡量技术创新的最佳指标，因为专利本质上就代表了新技术。从华为以及其他许多中国企业的表现来看，中国和中国企业在研发、创新上已经取得了卓越的成就。

高锐说，中国在专利申请和创新排名上都呈持续快速上升趋势。但他也指出，全球创新指数衡量的是整个经济体的86项指标。“中国是一个庞大的国家，也是一个多元化的国家，（这些数据衡量的）不仅仅是东部沿海地区，不仅仅是深圳、上海、北京、天津（等大城市），而是整个国家。”因此，平均数据低于个别企业、个别行业，或国内出现地区差别也属正常，但中国总体表现强劲。

谈及“一带一路”与世界知识产权组织的密切联系，高锐认为，“一带一路”通过促进贸易和商业活动来提高各国互动的能力，在这一过程中，世界知识产权组织涵盖的多边框架规则、有关专利、商标、设计等产权保护机制以及相关信息技术基础设施等都将发挥重要作用。

高锐还对中国给予世界知识产权组织的支持以及双方的互动表示感谢，期待未来在“一带一路”框架下，双方能进一步加强合作，同时也希望中国越来越多地分享自己的专业知识和经验，帮助其他国家加强能力建设。（新华社记者刘曲）

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