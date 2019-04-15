澳大利亚前外长：“一带一路”是中国与世界的对话

澳大利亚前外长、悉尼科技大学澳中关系研究院院长鲍勃·卡尔日前在悉尼接受新华社记者专访时表示，“一带一路”倡议是中国与世界的对话，有助于将发展机遇带给其他发展中国家。

“这个倡议可以说是中国与世界的对话。中国对世界说，让我们谈谈如何共同推动经济发展吧。”鲍勃·卡尔说，“‘一带一路’合作项目的管理机制可以参考亚洲基础设施投资银行，如果有足够的透明度和多边性，‘一带一路’倡议必将获得成功。”

现年71岁的鲍勃·卡尔是澳大利亚资深政治家，曾担任新南威尔士州州长10年之久，2012年3月至2013年9月出任澳大利亚外长，并于2012年5月访华。从政界淡出后，鲍勃·卡尔于2014年开始担任悉尼科技大学澳中关系研究院院长。

鲍勃·卡尔认为，“一带一路”倡议有助于将中国在开展大型基础设施建设方面的资源和经验分享给其他发展中国家，将中国的发展机遇带给它们，从这个意义上说，“一带一路”倡议的理念是积极的。

他同时表示，希望“一带一路”建设在推进的过程中，能够有更多透明度，能够为其他国家投资者带来更多机会和收益，希望能有一系列私营经济能够参与的合作项目，比如修建机场、铁路、公路等。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于本月在北京举行。鲍勃·卡尔说：“‘一带一路’的理念很宏大，更需要一系列细化的合作去将它落实。”（记者郝亚琳）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)