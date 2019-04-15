车间里走出来的明星艺术团——记尼日利亚华星艺术团

舞台上，一袭黑衣的尼日利亚武术表演者在激昂的《男儿当自强》配乐声中翻滚腾跃，手中的双节棍虎虎生风。舞台下，100多双闪烁着童真的眼睛瞪得溜圆，目光追随着每一个动作。当表演者完成最后一个动作，躬身抱拳行礼时，小观众们从座位上跳起来，欢呼鼓掌……

这是尼日利亚华星艺术团在尼经济中心拉各斯的泉高学校进行表演的一幕。

身为艺术团团长的倪孟晓对这种热烈场面已经“习以为常”。“这里的孩子们尤其喜欢中国功夫和舞狮，”他说。

如今的华星艺术团已成为尼日利亚华人华侨社区一块响当当的招牌，仅去年一年就主办和参与了大大小小60多场活动。对于倪孟晓来说，创办艺术团还要追溯到10多年前的一次偶然。

2003年，温州人倪孟晓受朋友相邀来到尼日利亚，开始从事鞋类贸易。2006年他在拉各斯开办了制鞋厂，后来又创办了造纸厂和农场。

创业之初，制鞋厂有不少中国技工，在上班时车间里会播放一些中国音乐。渐渐的，倪孟晓发现，厂里的尼日利亚员工也很喜欢这些音乐，“会随着节奏跳起舞来”。

一半是突发奇想，一半是为了丰富业余生活，倪孟晓把员工们组织起来，从网上下载舞蹈视频，闲暇时让员工们学习。如今华星艺术团的一些拿手戏，如“千手观音”、舞狮和武术等，都是“视频教学”的成果。

这支临时拼凑的舞蹈队先是在工厂内部的一些活动上表演助兴，后来慢慢开始参加侨团的活动，并且有了名字——“中国风”舞蹈队。“尼日利亚人表演中国舞蹈，给大家留下了深刻印象。”倪孟晓说。

舞蹈队接到的邀约越来越多，影响力也越来越大。2017年，中国国务院侨务办公室正式授牌，“中国风”舞蹈队升格为华星艺术团，倪孟晓任团长。

2018年2月10日，尼日利亚一年一度的“小世界”国际慈善募捐晚会在拉各斯开幕，来自不同国家的演出队同台竞技。华星艺术团携拉各斯大学孔子学院和尼日利亚华侨华人妇女联合总会组成参赛队伍，带来节目《鼓动天地》。节目融舞狮、秧歌和腰鼓等多种形式为一体，赢得台下观众的热烈掌声。

在泉高学校的演出接近尾声时，五年级的学生莫约·巴洛贡有幸亲身体验了一把舞狮表演。他和另外一名同学在艺术团舞狮队员的帮助下穿上演出服，合作表演一头狮子。巴洛贡负责舞头，小伙伴舞尾。两人跟随鼓点做出狮子的各种形态动作，引得台下阵阵欢笑。

体验结束后，意犹未尽的巴洛贡对记者说：“套上狮头那一刻我觉得自己真的成了一头勇敢的狮子。”

倪孟晓说，这是每次中国文化进校园活动的保留节目，次次都会掀起现场气氛的高潮。“我们让孩子们近距离感受中国文化的魅力。”

通过各种活动，倪孟晓感受到尼日利亚人对中国文化的接纳和喜爱。他记得一次走进校园活动、当演员们在舞台表演《格桑花》舞蹈的时候，台下一个5岁多的小男孩，从一开始就随着音乐节拍模仿台上演员的动作直到演出结束。

深受触动的他把这个景象录了下来，分享到朋友圈。“我想这就是文化的魅力吧。”倪孟晓说。

华星艺术团也没忘记推广尼日利亚当地文化。由于团里尼日利亚人居多，所以他们还排练了几个当地民族舞。一次为尼日利亚制造业协会表演后，一名理事过来握住倪孟晓的手说：“您让尼日利亚人跳起中国舞，还表演了我们尼日利亚的民族舞，使两国文化走到一起。我真的很感动！”

“‘一带一路’建设要依托与当地人的合作。所以我想，我们与尼日利亚人在文化上的交流融合，一定能让我们之间的‘一带一路’合作更加顺畅。”倪孟晓说。（新华社记者郭骏）

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