驻宋卡总领事马凤春举行到任招待会

人民网宋卡4月15日电（记者 孙广勇） 4月12日，驻宋卡总领事马凤春到任招待会在宋卡王子大学国际会议中心举行。宋卡府尹威拉楠、泰国第二舰队司令初廷通中将、泰南边疆五府行政公署副秘书长颂吉少将、第九区法院大法官蓬萨、洛坤府尹针叻、北大年府尹盖颂、博他仑府尹顾吉、普吉副府尹素坡、甲米副府尹颂颇、也拉副府尹沃拉切、宋卡府行政机构主席尼蓬、北大年府行政机构主席赛等地方政府官员、中央政府驻泰南机构负责人、马来西亚总领事、印尼领事馆馆长领事、泰中文化促进委员会副主席伟猜以及泰南14府侨领及华人华侨、中资机构、汉语志愿者教师、留学生代表等近千人出席。

马凤春总领事发表致辞表示，作为第十任中华人民共和国驻宋卡总领事，深感使命光荣、责任重大，也充满信心。对于中泰关系特别是泰南地区与中国的友好合作有“高、大、上”的三点体会和感想。

他说，“高”即发展中泰关系特别是泰南地区与中国的友好合作，必须坚持“高”统领。当前中国外交正在习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想的指引下，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，坚持推动构建人类命运共同体。在两国领导人的直接关怀下，经过双方共同努力，两国政治互信持续提升，各领域务实合作深入推进，人文交流富有成果，中泰全面战略合作伙伴关系被赋予新的时代内涵。

“大”即发展中泰关系特别是泰南地区与中国的友好合作，需要我们融入“大”格局。他介绍了“一带一路”倡议的战略内涵和国际影响，强调愿同泰南地区在“一带一路”框架下，进一步挖掘互联互通、数字经济、资金融通等领域合作潜力，积极参与当地经济社会发展重要项目，为中泰南关系长远发展添砖加瓦。希加大同泰南地方政府和社会各界的合作，为中国游客提供安全的旅游环境。

“上”即希望带领总领馆全体同事与大家一道，推动中泰友好“上”台阶。他说，中泰关系已经站在了新的历史起点上，希望广大华人华侨继续成为新时代中泰友好的维护者、中华文化的传播者、两岸关系和平发展的促进者。总领馆将秉承“以人为本、外交为民”宗旨，打造“海外民生工程”，维护好海外中国公民和企业的安全和合法权益。愿与大家共同努力，携手同心，推动中泰关系特别是泰南与中国的友好合作迈上新台阶。

宋卡府府尹威拉楠、泰国第二舰队司令初廷通中将、洛坤府府尹针叻、合艾侨团联合会主席张俊贵等嘉宾分别致辞，热烈欢迎马凤春总领事履新，盛赞新中国成立70年来中国取得了令人瞩目的发展成就，表示希不断深入了解习近平主席治国理政及战略思想，特别是以共建“一带一路”为契机，密切与总领馆交流合作，共同推动双方务实合作和人文交流，更好造福两地人民。

嘉宾们纷纷表示，中国已经进入了习近平中国特色社会主义新时代，中国改革开放取得了辉煌成就，“一带一路”倡议得到世界各国热烈响应，期待更多的中国企业和游客来泰南投资旅游。与会华人华侨为中国取得的巨大成绩感到欢欣鼓舞、十分振奋，祝愿祖籍国更加繁荣昌盛，愿继续为促进“中泰一家亲”做出新的贡献。

马凤春总领事热情洋溢、坦诚友好的致辞和形象生动的PPT引发热烈反响，活动现场掌声不断。各界嘉宾畅叙情谊，招待会开始前播放了《中国超乎你的想象》宣传片。招待会自始至终洋溢着热烈友好的气氛。

招待会上专设宣传台，《习近平谈治国理政》、十九大报告摘编泰文版、马总领事担任外交部世界知识出版社社长期间策划出版的《星期六 公主时间》等书籍受到来宾热烈欢迎。

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