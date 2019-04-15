“伊斯兰国”索马里分支二号头目被炸死

人民网讯 索马里政府称，“伊斯兰国”武装索马里分支二号头目14日遭定点空袭被炸死。

据法国24小时新闻台报道，索马里安全部长阿卜杜·萨马德对记者发表谈话说，“本月14日，索马里东北部邦特兰地区巴里州名叫希里留镇外的公路上行驶着一辆汽车，该车突然遭到空袭，瞬间被彻底摧毁，经证实，车内有伊斯兰国武装索马里分支二号头目阿卜杜·哈基姆以及两名保镖。”报道称，阿卜杜·萨马德部长没有透露空袭的更多细节，也没有谈是谁发动了此次空袭。

报道引用当地政府官员穆萨的话说，“这里从没有发生过这样的空袭，爆炸声非常大，许多人在空袭现场看到汽车被彻底摧毁，被炸毁汽车四周都是肢体残骸。这显然是一次周密策划的定点空袭。”

报道指出，索马里极端组织“青年运动”在2012年公开发表声明表示效忠“基地”组织，但有一部分人投靠了“伊斯兰国”武装，伊斯兰国索马里分支主要在索马里东部地区活动。（安国章）

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