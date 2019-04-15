世界卫生组织：利比亚战事本月已酿121死

人民网讯 据法新社报道，世界卫生组织（WHO）14日说，利比亚东部武装领导人哈夫塔（Khalifa Haftar）本月初发动攻势志在夺下首都的黎波里以来，已有121人在战斗中丧生，另有561人受伤。
东部武装领导人哈夫塔4日指挥利比亚“国民军”（Libyan National Army）向联合国承认的民族团结政府（GNA）发动攻势，试图夺下首都的黎波里（Tripoli）以来，战况日益升级。
世界卫生组织表示，世卫提供医药品并且加派人手前往的黎波里。针对战斗中医护人员和救护车一再遭到攻击，世界卫生组织对此严词谴责。迄今已有3名医护人员在战斗中不幸丧生，5辆救护车被炮火击中。联合国指出，战斗已造成13500人流离失所，超过900人暂时栖身避难所。（老任）
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