工党要员力推“脱欧”协议公投 防失去“年轻一代”

英国工党领袖杰里米·科尔宾在这一最大反对党内面临的压力日益增加。党内要员要求他明确推动就“脱欧”协议举行公投的立场，以免工党在即将举行的欧洲议会选举中失利以及在国内选举中失去“年轻一代”的支持。

媒体13日报道，欧洲议会工党议员领导人理查德·科比特发出警告，如果英国参与欧洲议会选举，工党却不在竞选主张中推动“脱欧”协议公投，无异于把选票拱手相让；相反，“如果明确提议（就‘脱欧’协议）做一次确认投票，我们会取得好成绩”。

英国《卫报》报道，包括科比特在内的工党要员认为，如果继续立场模糊，工党将失去“年轻一代”数以百万计选票。这些选民可能转而支持明确“留欧”的政党，如自由民主党、绿党和“改变英国”。“改变英国”是新政党，由从工党和执政党保守党退党的英国议会下院议员组建。

英国2016年6月23日经由公民投票决定脱离欧洲联盟，原定今年3月29日正式“脱欧”。只是，英国与欧盟去年11月达成的“脱欧”协议三度遭议会下院否决，双方11日同意延期“脱欧”最多6个月、至今年10月31日。欧洲理事会说，英国10月31日以前不能有破坏欧盟及其机构正常运行的行为；英方如果5月22日以前没有批准“脱欧”协议，必须根据欧盟法律参与定于5月23日举行的欧洲议会选举。

工党不少议员呼吁就“脱欧”举行二次公投。前外交大臣玛格丽特·贝克特说：“明确传递工党立场和主张至关重要。在我看来，应该发出清晰简明声音，即让英国民众做一次确认投票。”

贝克特认为，工党继续模棱两可，可能在下届英国议会选举中失利，这一选举或许“为期不远”。

英国首相特雷莎·梅力推“脱欧”协议，在议会三次否决协议后选择妥协，与工党磋商。《卫报》报道，工党不排除二次公投这一选项，但科尔宾身边人拒绝证实工党会要求把二次公投写入与保守党的磋商协议。

英国奥皮纽姆咨询公司发布的最新民意调查结果显示，在会给欧洲议会选举投票的英国选民中，17%支持保守党，29%选择工党。大约26%的调查对象中意“留欧”政党，自由民主党支持所获率为10%、苏格兰民族党6%、绿党6%、“改变英国”4%。另外，13%的调查对象支持英国独立党，12%支持英国独立党前任领袖奈杰尔·法拉奇所创支持“脱欧”的新党。（陈立希）

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