做好中欧关系的“加减乘除”（望海楼）

中国国家主席习近平和国务院总理李克强今年首次出访均选择了欧洲，体现了中国外交对欧洲的高度重视，为中欧全面战略伙伴关系深入发展确认了方向，注入了新动力。在当前纷繁复杂的国际形势下，访问成果彰显了中欧双方致力于做好中欧关系“加减乘除”的重要性和共同意愿。

做好“加法”，就是不断扩大中欧合作的“朋友圈”，拓展双方务实合作领域，为中欧合作添砖加瓦。在第八次中国—中东欧国家领导人会晤举行之际，会议欢迎希腊作为正式成员加入“16+1合作”。成立7年的中国—中东欧合作机制，一直是中欧合作的重要组成部分，符合欧洲的整体利益。中国领导人相继访欧，进一步扩大了中欧合作的共识，深化了双方合作的内涵，增强了中欧关系的战略性。中欧合作打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，不断拓展中欧关系的广度和深度，前景广阔。

做好“减法”，就是减少战略猜忌，化解合作障碍，降低贸易投资壁垒。中国坚持从战略高度和长远角度看待对欧关系，坚定支持欧洲一体化进程，支持欧盟的团结和壮大，支持欧洲在国际事务中发挥更重要的作用。今年3月，欧盟委员会发布了一份《欧中关系战略展望》报告，折射出欧盟既需要搭乘中国发展的“快车”，又对中国快速发展存有疑虑、意欲防范的矛盾心理。但中国领导人访欧的成果再次表明，中欧之间共同利益远大于分歧，双方都愿意求同存异、聚同化异，增加战略互信，减少相互猜疑。中欧就推进投资协定谈判、推进5G合作等一系列问题达成广泛共识。

做好“乘法”，就是加强中欧各自发展战略的对接，扩大“一带一路”合作，携手开拓第三方市场合作，充分发挥中欧关系的“乘积效应”。推进“一带一路”建设与欧盟欧亚互联互通战略的对接，促进欧亚大陆的互联互通，助力中欧及全球经济的可持续增长，是中国领导人相继访欧的重要目的之一。意大利成为七国集团中首个与中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录的国家，法国、德国、欧盟以及中东欧国家领导人，也都展现出对参与“一带一路”合作的积极姿态。此外，作为国际合作新模式，第三方市场合作成为中国领导人访欧的一大亮点。

做好“除法”，就是中欧合作越多，解决全球性问题就越容易。中欧坚持多边主义，携手完善全球治理，积极应对全球性问题。中欧是维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明，双方在维护气候变化巴黎协定、推进可持续发展、坚持伊核全面协议、打击恐怖主义等众多领域有着一致的共同目标，也进行了卓有成效的合作。这是中欧关系战略性和全球性的重要体现。中国领导人访欧期间，中欧向国际社会传递了双方坚定捍卫多边主义、共同推进全球治理、携手应对全球性挑战、促进世界和平与发展的积极信号。

中国在国际关系中倡导构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，摒弃零和游戏、你输我赢的旧思维，树立双赢、共赢的新理念，在追求自身利益时兼顾他方利益，在寻求自身发展时促进共同发展。做好中欧关系的“加减乘除”，体现了中国构建新型国际关系和人类命运共同体的追求。中国领导人访欧表明，无论国际风云如何变化，中国求共识、促合作、实现互利共赢的意愿和努力不会改变。（国际问题专家 华益文）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)